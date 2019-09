Von Elke Bösch

Die Besucher genossen Atmosphäre, Musik und gutes Essen. »Sehr zufrieden bin ich«, betonte am Montag rückblickend Bürgermeister Dr. Bert Honsel. »Dieter Drunagel (Bauamtsleiter) und ich haben die Veranstaltung nach dem ›KUL-TÜR‹-Konzert strahlend verlassen. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung – auch weil alle mitgemacht haben.« Die Musiker und auch die Gastronomen hätten zum Erfolg beigetragen.

Ministerin zu Gast

Eine besondere Ehre sei es gewesen, dass die NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach persönlich erschienen sei und den Bescheid über eine Million-Euro-Förderung mitgebracht habe. »Sie hat, um ihre Teilnahme bei uns in Rahden zu ermöglichen, andere Termine abgesagt und ist aus Kamen angereist«, freute sich Honsel über diesen hohen Besuch aus der Landesregierung.

»Perfekter Platz«

Erfreut war der Bürgermeister aber auch, weil die Einweihung deutlich gezeigt habe, dass dieser Platz perfekt für eine solche Veranstaltung nutzbar sei. Er könne sich auch – wenn er meine, dass die »Dezemberträume« auf dem Ortgies-Parkplatz gut aufgehoben seien – sehr gut vorstellen, dass rund um die St. Johannis-Kirche zumindest ein Teil des Weihnachtsmarktes platziert werde.

Pfarrer begeistert

Ein Gedanke, der auch Pfarrer Udo Schulte gefällt. »Es ist doch ein Ziel der Neugestaltung gewesen, dass – wer Interesse hat und wenn es passt – wegen einer Nutzung fragen kann.« Das gelte auch für den Weihnachtsmarkt. Und bereits am kommenden Wochenende für den Trödelmarkt. »Nur die Fläche, auf der die zwölf Linden stehen, kommt nicht in Frage – auch aus Respekt und in Gedenken daran, dass sich dort ein Friedhof befand«, sagte Schulte.

Aber der Bereich nördlich hinter der Kirche und zudem zwischen Gotteshaus und Gemeindehaus, praktisch die neu gepflasterte Fläche, stehe zur Verfügung.

Treffpunkt für Rahdener

Die Kirche sei doch für den Weihnachtsmarkt richtige Ort, das sei nie in Frage gestellt worden. Allerdings müsse man über Abläufe sprechen. Die Einweihung sei ein Probelauf gewesen, um zu sehen, ob sich die Menschen auf diesen Platz einließen und das hätten sie. »Ich freue mich sehr über diese gelungene Veranstaltung. Das hat mit dem Gottesdienst und 300 Besuchern begonnen und sich draußen nahtlos fortgesetzt. Ich kann nur betonen: Das war ein sehr gelungener Tag, ein gelungenes Fest.« Für Schulte steht fest: »Dieser Platz ist ein Treffpunkt für die Rahdener.«

Gut angekommen ist auch das kulinarische Angebot. Viele Besucher kosteten die Angebote von Westfalen-Hof »Krug zum Grünen Kranze«, Feinkost Hofmann und Café Creativ oder verweilten in der Eisdiele.

Ein KOMMENTAR von Elke Bösch

Geschmäcker sind verschieden und man mag über die Schönheit des neuen Kirchplatzes streiten – eins ist aber Fakt – und das können die Kritiker nicht bestreiten – die Einweihung am Sonntag war ein großer Erfolg und zwar ein Erfolg, den diese rundum gelungene Veranstaltung auch verdient hatte. Auf dem Platz im Herzen der Stadt kamen Menschen aller Generationen zusammen. Die Stimmung war fröhlich, das Essen schmeckte, die Getränke auch und die Besucher genossen sichtlich Atmosphäre und Musik. Viel Lob gab es aber auch für die Gastronomie. Viele Gäste erinnerten sich an das beliebte »Rahden kocht über« und es war ja auch ein kleines kulinarisches Fest an der St. Johannis-Kirche. Fazit: Bei dieser Einweihung stimmte alles, sogar der Regen vermieste keinem die Laune und man hörte keine skeptischen Töne. Und das hat in Rahden Seltenheitswert!