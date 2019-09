»Moi et les autres« nahmen das Publikum mit. Foto: Peter Götz

Von Peter Götz

Rahden (WB). »Moi et les autres« sind zur Kirchplatzeinweihung aufgetreten und das Swing-Chanson-Quintett hat sich in die Herzen des Publikums gesungen und gespielt. Darüber freute sich auch »KUL-TÜR«-Vorsitzende Monika Büntemeyer, die das Konzert eröffnet hatte.

Unter dem sprichwörtlichen Regenbogen ging es am Sonntag – leicht verspätet – etwa um 19.30 Uhr auf Weltreise mit der ausdruckstarken Stimme von Juliette Brousset und ihren vier Begleitern. Und die Zuhörer wurden dafür belohnt, dass sie warteten und auch dem Regen die kalte Schulter zeigten. Die Band erfüllte alle Erwartungen und wurde immer wieder mit Applaus belohnt. Die Sängerin und ihre Begleiter boten den vielen Besuchern ganz entspannt und mit gutem Sound ihr aktuelles Programm »Départ«, zu Deutsch etwa »Aufbruch«. Pünktlich dazu wurde auch die Luft deutlich trockener und die Regenschirme verschwanden.

In der musikalischen Übersetzung durch Kontrabass, Gitarren, Akkordeon, Schlagzeug und Melodica waren die französischen Botschaften ihrer charmanten Sängerin Juliette auch für jeden Nicht-Franzosen gut zu verstehen, und so dauerte es nicht lange, bis die gut gelaunten Akteure ihr Publikum in ihren Bann gezogen hatten.

Es wäre schon etwas verwunderlich, wenn die jazzigen Chansons dieser fünf talentierten Musiker nicht allen auf dem neuen Kirchplatz ins Herz gegangen sind. Denn darauf zielen »Moi et les autres« (»Ich und die Anderen«) erklärtermaßen ab.

Sie bedienen auch ganz selbstverständlich ihre Instrumente, tun das mit genau der Leichtigkeit und Virtuosität, die bei einer vielfach ausgezeichneten Gruppe nach mehr zehnjähriger Partnerschaft zu erwarten ist.

Jedes Lied ein Treffer sozusagen – swingende bis furiose Rhythmen, witzig-nachdenkliche bis melancholische Texte und eingängige Kompositionen. Ein absolut hörenswerter Auftakt für das »KUL-TÜR«-Herbstprogramm!