Von Florian Hemann

2002 gegründet

All dieses Aussagen beziehen sich auf den neuen »wellcome«-Standort in Rahden, der nun mit viel Prominenz an der Feldstraße eröffnet wurde. Das Prinzip dahinter lässt sich ganz einfach erklären: »Es geht um Hilfe im Übergang«, fasste es etwa Rose Volz-Schmidt in ihrem Grußwort zusammen. Sie hatte »wellcome« 2002 auch aus eigener Erfahrung heraus gegründet. »Ich kam mir nach der Geburt vor, als wäre ich auf einem falschen Planeten gelandet«, erinnerte sie sich vor den Anwesenden. Es hätte damals kein Netzwerk oder Verwandte vor Ort gegeben, auf die sie und ihr Mann sich in der neuen Stadt hätten stützen können. Deshalb hat sie »wellcome« gegründet.

230 Standorte

Inzwischen gibt es etwa 230 Standorte, wo Ehrenamtler junge Eltern nach der Geburt ihres Kindes bei vielfältigen Aufgaben des Alltags unterstützen – »ähnlich einer modernen Nachbarschaftshilfe«, vergleicht Jessica Trylus. Sie ist gemeinsam mit Melanie Petring eine von zwei hauptamtlichen »wellcome«-Kräften in Rahden und koordiniert die Arbeit der Ehrenamtler.

»Die Aufgabe ist bei ihnen in guten Händen«, attestierte Lothar Pannen den beiden. Er ist Vorsitzender des Stemweder Vereins »Lebensperspektiven«, der wiederum als Träger agiert. »Sie sind da in eine Marktlücke gestoßen«, sagte FDP-Staatssekretär Andreas Bothe aus dem NRW-Familienministerium und lobte die praktische Hilfe für Familien.

»Wunderbare Ergänzung«

Nicht nur er betonte, welch große Veränderungen so eine Geburt mit sich bringt. »Es ist erstaunlich, wie sehr so 50 Zentimeter Leben das eigene Leben verändern können«, meinte die CDU-Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann. Da das Drei-Generationen-Haus auch bei uns im ländlichen Raum nicht mehr die Regel sei, begrüßt sie die Unterstützung durch »wellcome«. Auch Dr. Albert Neff, Direktor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Krankenhaus Lübbecke-Rahden, sieht das neue Angebot als »eine wunderbare Ergänzung« zu dem, was jetzt etwa schon die Jugendämter leisten.

Er erinnerte an die Ökonomisierung in der Krankenhauslandschaft. »Früher war eine Mutter nach einem Kaiserschnitt 14 Tage im Krankenhaus und sieben Tage nach einer Normalgeburt. Das ist heute auf drei beziehungsweise vier Tage zusammengedampft worden. Es gibt zwar Geburtsvorbereitungskurse, aber keine Nachbereitung«, sagte Dr. Neff und brach damit einmal mehr die Lanze für »wellcome«.

Bürgermeister gratuliert

Auch Bürgermeister Dr. Bert Honsel gratulierte zur Eröffnung (»Ich hoffe, dass Sie gut einschlagen«) und verband dies mit dem Wunsch, dass alle unterschiedlichen Akteure, die es in Rahden jetzt schon gebe wie den Präventionsrat oder auch die Familienbeauftragte der Stadt, gut zusammenarbeiten.

Menschen, die daran interessiert sind, »wellcome« als Ehrenamtler zu unterstützen, können sich bei Melanie Petring und Jessica Trylus unter Telefon 05474/8903284 oder per E-Mail an rahden@wellcome-online.de wenden.