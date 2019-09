»Wir freuen uns sehr, dass der Verein ins Lübbecker Land kommt«, sagt Superintendent Dr. Uwe Gryczan. »Auch hier gibt es viele Schätze zu heben. Ob vom ersten Mindener Gesangbuch, oder dem Ende des ›Landesherrlichen Kirchenregimentes‹, Kirchengeschichte ist immer auch vor Ort spürbar. Besonders freuen wir uns, mehr über Familie Möller und die Erweckungsbewegung zu erfahren. Mit unseren Taufengeln, wie denen in Dielingen oder Gehlenbeck wird eine besondere Tradition sichtbar«, betont Gryczan.

Die Themen

Der Tag der westfälischen Kirchengeschichte wird am Freitag und Samstag, 20 und 21. September, im Gemeindehaus Rahden organisiert. Auf folgende Vorträge ist besonders hinzuweisen: Freitag um 15.15 Uhr: Eröffnung des Tages der Westfälischen Kirchengeschichte mit Professor Dr. Christian Peters (Münster). Es folgen Grußworte: 15.30 Uhr Ulrich Rottschäfer (Leopoldshöhe-Schuckenbaum) »Das erste Mindener Gesangbuch 16.30 Uhr Professor Dr. Albrecht Geck (Recklinghausen/Osnabrück) »Unter Ausschluss der Bestimmungen, welche durch das ›Landesherrliche Kirchenregiment‹ bedingt sind – die Kirchenprovinz Westfalen und das Ende des ›Landesherrlichen Kirchenregiments‹ 1918/1919«; 17.45 Uhr Dr. Gerrit Noltensmeider (Detmold) »Das Ende des ›Landesherrlichen Kirchenregiments‹ in Lippe 1918 und die anschließende Neuordnung der landeskirchlichen Leitung« und um 20 Uhr Tilmann Marek (Münster) »Profile der Erweckungsbewegung – drei Pfarrer der Familie Möller im Kirchenkreis Lübbecke

Am Samstag ist der folgende Ablauf vorgesehen: Superintendent Dr. Uwe Gryczan hält ab 8.30 Uhr eine Morgenandacht in der St. Johannis-Kirche in Rahden und 10.30 Uhr Dr. Ulrich Althöfer (Bielefeld) »Tauforte in den Kirchenkreisen Lübbecke und Minden und darüber hinaus«.

Exkursion

Die Tagung endet mit einer Exkursion: Zunächst wird in Preußisch Ströhen die Immanuelkirche besichtigt, danach fahren die Teilnehmer zum Museumshof nach Rahden. Weitere Informationen erhalten Interessierte online unter: