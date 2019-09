Rahden (WB). Zum 17. Bikertreffen erwartet Preußisch Ströhen am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, wieder mehrere 100 Teilnehmer. Sie kommen aus ganz Westfalen – nicht nur, um an einer Ausfahrt teilzunehmen, sondern um gemeinsam einen Motorrad-Gedenkgottesdienst zu feiern, in dem sie bei Glockenläuten an ihre verstorbenen Bikerkollegen erinnern.

Auftakt mit Frühstück

Beginn dieser Veranstaltung ist um 9.30 Uhr mit einem Frühstück am Nordpunkt in der Rahdener Ortschaft. Um 11 Uhr starten die Biker zum Korso, der den Schulhof gegenüber der Immanuelkirche in Preußisch Ströhen zum Ziel hat. Dort wird der Gottesdienst gefeiert, an dem die Band »Return« und Pfarrer Uli Hüsemann mitwirken. Anschließend geht es zurück zum NRW-Nordpunkt. Dort stehen Steakbude, Kaffee und Kuchen bereit.Veranstalter sind evangelische Kirchengemeinde Preußisch Ströhen, Kirchenkreis, Bikers Church Westfalen sowie das NRW-Nordpunktkomitee. Die kulinarische Versorgung haben in diesem Jahr die Teams von Westfalen-Hof und Feinkost Hofmann übernommen.