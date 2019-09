Rahden (WB). Unter dem Motto »Kultur an der Mühlenstraße« veranstaltet der Heimatverein Tonnenheide in Kooperation mit dem Mühlenkreis Minden-Lübbecke eine Lesung im Mühlenhaus an der Tonnenheider Hochzeitsmühle. Die Vorleserin Annette Ziebeker + »ER« Detlev Schmidt vom Zimmertheater »AM ECK« aus Minden präsentieren am Mittwoch, 30. Oktober, ihr Programm »Wasserspeziallesung». Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.