Am Sonntagnachmittag sind Tausende Besucher in Rahden unterwegs gewesen. Foto: Elke Bösch

Von Elke Bösch

Und das war nicht das einzige Geschäft, das am Wochenende über die Bühne ging. Denn in der Rahdener Innenstadt war Trödelmarkt angesagt und – wohl auch dank des guten Wetters – füllten sich die Straßen schon am Samstagmorgen. Die Konsequenz angesichts der gut besuchten Stände waren gut gelaunte Händler und kauffreudige Kunden. Auch die gastronomischen Angebote kamen bei den Tausenden von Besucher an. Der Ansturm der Besucher setzte sich am Sonntag nahtlos fort. Bereits am Morgen war das Zentrum gut gefüllt und das steigerte sich noch, als um 13 Uhr die Geschäfte öffneten.

Schon Samstag kommen viele Besucher

Der CVJM Rahden hat für den guten Zweck gebacken. Foto: Elke Bösch Der CVJM Rahden hat für den guten Zweck gebacken. Foto: Elke Bösch

Bereits am Samstag zeigten sich die Gewerbetreibenden zufrieden mit der Kundenresonanz. »Es ist gut gelaufen. Nachmittags war es zwar etwas ruhiger, aber das ist normal für unseren Trödelmarkt, da die Schnäppchenjäger früh kommen«, hieß es von den Kaufleuten. Auch die privaten Händler machten Umsatz. Hoch im Kurs wie immer Schallplatten, Kinderspielzeug und -kleidung. Doch auch wahre Raritäten – wie alte Werbeschilder oder ein Grammophon aus Ur­opaszeiten – fand man. Und hungern musste auch niemand. Für kulinarische Angebote war ausreichend gesorgt.

Veranstaltung ist Selbstläufer

Finn Balor hat neben Trödel auch Fanartikel von Fußballteams dabei. Foto: Elke Bösch Finn Balor hat neben Trödel auch Fanartikel von Fußballteams dabei. Foto: Elke Bösch

Fazit: Der Trödelmarkt ist wieder sehr gut angenommen worden und auch in diesem Jahr ein Selbstläufer gewesen. Zudem kamen die Besucher – das zeigten die KFZ-Zeichen aus ganz Ostwestfalen und Niedersachsen. Für Rahden also eine perfekte Veranstaltung, um sich einem breiten Publikum zu präsentieren.