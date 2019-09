Freut sich über den Zuschuss von der Bezirksregierung in Detmold: Sie gibt 62.200 Euro zur Sanierung dazu. Foto: Michael Nichau

Von Michael Nichau

Rahden (WB). »Es ist ein Gebäude, das lebt. Und Kirche ist immer für die Menschen da«, sagt Preußisch Ströhens Gemeindepfarrer Roland Mettenbrink. Umso mehr freut er sich, dass die Kirchturmsanierung noch in diesem Jahr begonnen werden soll. Möglich macht dies ein Zuschuss der Bezirksregierung in Höhe von 62.200 Euro.

Es sei nicht immer einfach, den Menschen deutlich zu machen, dass man Geld in Gebäude investiere, meinte Mettenbrink beim Gespräch über das Projekt. Immerhin 136.000 Euro werde die Maßnahme – nach derzeitigen Schätzungen – wohl kosten. »Es ist aber notwendig, dass am Denkmal Kirche und Turm jetzt etwas gemacht wird. Ansonsten wäre bald die Stabilität des aus Backsteinen errichteten Turms in Gefahr«, schildert Mettenbrink die Einschätzungen der Experten.

Es gibt Schäden: Die aus gesinterten Steinen errichteten Wände des Turms, der etwa 1888 bis 1890 als Anbau an die Kirche (aus dem Jahr 1857) errichtet wurde, blühen auf. In den Fugen haben sich Moose und Flechten ausgebreitet, drängen den Mörtel heraus. Die Folge: »Feuchtigkeit dringt in die Wände ein. Die Schäden werden immer größer«, stellt Mettenbrink fest.

Gemeinde ist in der Pflicht

Der Gemeindepfarrer sieht sich und die Gläubigen jetzt in der Pflicht, etwas für den im Dorf markanten Kirchturm zu tun. »Wir müssen Spenden sammeln«, macht er deutlich, wenngleich ein größerer Teil des Fehlbetrages aus Rücklagen der Kirchengemeinde und zu einem geringen Teil aus Mitteln des Kirchenkreises aufgebracht werde.

Die Kirche im Ort, gebaut als kleine Saalkirche im Stil der Neo-Gotik, sei schon etwas Besonderes. »Viele Leute sagen, sie hätte eine ganz tolle Atmosphäre und es käme bei kirchlichen Feiern und Konzerten eine besondere Stimmung auf«, sagt der Pfarrer.

Einladung zum Benefizkonzert

Ein erster Schritt zur Spendensammlung ist das Benefizkonzert des Gospelchors »Amani« und der Gruppe »Incredible« am Freitag, 27. September, ab 19.30 Uhr in der Immanuelkirche Preußisch Ströhen. Weitere Aktionen seien noch nicht geplant, sagt Mettenbrink. Doch schließe er nicht aus, dass sich in dieser Hinsicht noch etwas tun werde.

»Wichtig ist für uns zunächst einmal der Bewilligungsbescheid für das Geld aus Detmold. Ohne diese Mittel hätte es für uns als kleine Gemeinde schlecht ausgesehen. Das Geld hätten wir nicht selbst aufbringen können«

Kirche steht unter Denkmalschutz

Denn letztlich gehe es um eine Sanierung eines denkmalgeschützten Bauwerks: »Das ist nicht mit Zuschmieren der Fugen mit irgendeinem Mörtel getan. Hier müssen Fachleute ran und bestimmte geeignete Materialien verwendet werden«, erläutert der Pfarrer.

»Letztlich ist unsere Kirche aber kein Museum, sondern ein Haus und Treffpunkt für die Gemeindemitglieder. Wir sind ja auch eine offene Kirche. Daher ist es besonders wichtig, dieses Gebäude und den dazugehörigen Turm zu erhalten und fachgerecht herzurichten und zu erhalten«, sagt Mettenbrink.

Er stellt heraus, dass auch während der Bauarbeiten am Turm keine Beeinträchtigungen der kirchlichen Feiern zu befürchten sind. »Auch Hochzeiten und Beerdigungen können – neben den regulären Gottesdiensten – hier weiterhin erfolgen.«