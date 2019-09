Diese sieben Herren ziehen an einem Strang - Die Strickeschläger aus Tonnenheide stellen seit gut 30 Jahren Seile her. Foto: Peter Götz

Von Peter Götz

Rahden (WB). »40 Jahre, und kein bisschen angestaubt« wäre ein guter Titel für die Jubilare am östlichen »Ende« von Rahden. Kaum 400 Meter von der niedersächsischen Grenze entfernt geht es, was die Heimatpflege betrifft, durchaus modern zu.

Natürlich wurde der 40. Geburtstag des Heimatvereins Tonnenheide mit mehr als 100 Besuchern zünftig im Zelt gefeiert. Viele Mitglieder und zahlreiche Ehrengäste brachten Grußworte, Glückwünsche und Geschenke.

Viele Festreden

Im Beisein von Gründungsvorstand Gerhard Grabenkamp machte Ortsvorsteher Christian Krüger als Festredner den Anfang, gefolgt von Marlies Schröder, die die Grüße der Nachbarn aus Schmalge überbrachte. Auch Bürgermeister Dr. Bert Honsel, Pastorin Micaela Strunk-Rohrbeck, Kreisheimatpfleger Friedrich Klanke und Stadtheimatpfleger Klaus-Dieter Brüning ließen es sich nicht nehmen, den Heimatfreunden persönlich zu gratulieren.

Der Vorstand des Heimatvereins um Wilfried Buschmann und Herbert Kröger bedankte sich ausdrücklich für die guten Wünsche, die Geschenke der Gäste und bei den zahlreichen Helfern.

Pflaumenkuchen kommt gut an

Ein Fest für die Bevölkerung wurde das Pflaumenkuchenessen am Großen Stein am Sonntag. Auftakt dort war mit einem plattdeutschen Gottesdienst, gehalten von Pastor Rainer Rohrbeck. Danach wurde im Backhaus von Gerd Schmidt, Jürgen Faust und Andreas Berg frischer Obstkuchen gebacken. Seit drei Tagen wurde der Steinbackofen bereits vorgeheizt, damit das fruchtige Backwerk pünktlich und frisch an die etwa 400 Kaffeegäste kam.

Darüber hinaus gab es an verschiedenen Ständen Handarbeiten, Kunsthandwerk und Haushaltshelfer zu sehen und zu kaufen. Ein besonderes Highlight waren die Tonnenheider Strickeschläger, die heute noch das Handwerk des Seilmachens beherrschen und vor Ort anschaulich demonstrieren. Egal ob aus Kunststoff, Sisal oder Hanf, egal welche Länge, egal welche Farbe, bei den fleißigen Herren gibt es stets hochfeste Stricke für jeden Zweck in 1a Qualität. Am Sonntag waren es hauptsächlich Springseile für die jüngeren Besucher.

Traditionen bewahren

Gerade die jungen Tonnenheider sind für den amtierenden Vorsitzenden des Heimatvereins Wilfried Buschmann besonders wichtig, denn nicht zuletzt die junge Generation ist es, für die das traditionelle Brauchtum und die Handwerkskünste logischerweise bewahrt und überliefert werden soll.

Darum wurden anlässlich des Backtages im Fachwerkschuppen mobile, interaktive Präsentationswände installiert, die für die zahlreichen interessierten Besucher eine große Bandbreite an Informationen bereit hielten. Durch eine einfach zu bedienende Navigation gelangt der Betrachter bequem zu den Daten und Bildern des historischen Geschehens, rund um Kirche und Kultur in Tonnenheide.

Archiv hat viel Material

Ermöglicht wurde dies durch eine große Fülle an Bild und Filmmaterial aus dem Nachlass von Willi Meier, der seinerzeit viele Ereignisse auf Zelluloid bannte.

»Eine umfangreiche Festinstallation der multimedialen Dorf- und Heimatchronik wird gerade im Obergeschoss des Fachwerkhauses neben der Mühle umgesetzt. Zusammen mit vielen weiteren (analogen) Exponaten steht dort demnächst ein interaktives Museum für alle geschichtlich interessierten Schulkassen, Gruppen oder auch Einzelpersonen zur Betrachtung«, verweist Wilfried Buschmann auf den zweiten Kultur-Standort im Dorf.

Dorfweihnacht geplant

»Am Samstag, 7. Dezember, veranstaltet die Dorfgemeinschaft an der Hochzeitsmühle die fünfte Tonnenheider Dorfweihnacht und wir freuen uns schon jetzt auf eine rege Beteiligung«, kündigt Buschmann die nächste größere Veranstaltung an.

Für dieses Jahr ist nun erst einmal Schluss mit den Back- und Mühlentagen. Weiter geht es am Backhaus nächstes Jahr an Himmelfahrt, am letzten Juli-Sonntag und wieder am dritten Sonntag im September. Der nächste Mühlentag an der Hochzeitsmühle wird am Pfingstmontag veranstaltet. Die Mühle kann aber auf Anmeldung ganzjährig besichtigt werden und – wie der Name schon sagt – können sich Brautpaare im Standesamt im Oberschoss das »Ja-Wort« geben.