Von Elke Bösch

Rahden (WB). Es ist nicht das erste Buch, das Winfried Hedrich gestaltet hat. Doch dieses Mal ist es anders. Zum einen trat er nicht als Initiator auf, sondern der Sutton-Verlag, mit dem er seit Jahren zusammenarbeitet sprach ihn an, schlug vor den Kreis Minden-Lübbecke auf zunehmen in die Reihe »55 Highlights aus der Geschichte«. Zum anderen steht bei diesem Werk nicht das Bild im Focus.

Das war bislang bei seinen beachteten 15 Bänden der Fall. 15 Bände. Jetzt hat er sich etwas Neues getraut, nicht nur fotografiert, sondern auch geschrieben. Und der Autor und Fotograf Winfried Hedrich hat ein Werk geschaffen, das man ruhigen Gewissens als bemerkenswert bezeichnen darf, als etwas Besonderes. Im Mittelpunkt steht der Kreis Minden-Lübbecke und 55 Highlights aus der Geschichte, die Menschen hier finden können.

Der Große Stein in Tonnenheide: Das Naturdenkmal ist heute ein beliebtes Ausflugsziel. Der Große Stein in Tonnenheide: Das Naturdenkmal ist heute ein beliebtes Ausflugsziel.

Motive aus allen Kommunen

Ob ich überhaupt so viele Höhepunkte finde, habe er sich anfangs gefragt, aber er fand sie in allen elf Kommunen des Mühlenkreises. Winfried Hedrich zeigt sie nicht nur. Zu dieser Buchreihe des Sutton-Verlages gehört auch die Recherche und so erzählt der Rahdener – wie es auch im Untertitel heißt über: »Menschen, Orte und Ereignisse, die unsere Region bis heute prägen«. »Das hat viel Arbeit gemacht, zeitaufwendige Recherche war nötig, die Texte mussten formuliert werden. Ein Jahr habe ich für dieses Buch benötigt«, räumt Hedrich ein.

Aber dieser Zeitaufwand hat sich gelohnt, mehr als gelohnt. Davon können sich die Leser überzeugen. Zwar hat Hedrich keine Schätze aus dem Verborgenen geholt, aber was er über die sichtbaren, bekannten Schätze weiß und schreibt, das ist mehr als Lesenswert und für die Menschen wissenswert.

Die Roboterband aus Antwerpen ist das Highlight im Automatenmuseum in Benkhausen. Foto: Winfried Hedrich Die Roboterband aus Antwerpen ist das Highlight im Automatenmuseum in Benkhausen. Foto: Winfried Hedrich

Geschichte recherchiert

Denn bestimmt ist es nichts neues, dass der Große Stein in Tonnenheide ein alter Findling ist, ein Naturdenkmal. Aber welche Historie sich dahinter verbirgt, das erfahren die Menschen jetzt durch dieses Buch, das nicht nur lesenswert, sondern auch spannend ist. Denn dass durch den Ausgang der Schlacht bei Minden, die Weltgeschichte maßgeblich geprägt wurde? Gerade die Jüngeren dürften das nicht alle präsent haben. Aber durch den Sieg der Alliierten am 1. August 1759 wurde Weltgeschichte geschrieben. Die Niederlage eines französisch-sächsischen Regiments, das britische, preußische und hannoverische Truppen besiegten, führte dazu, dass Großbritannien zur Weltmacht wurde, mit der Konsequenz, dass Nordamerika und Indien britische Kolonien wurden.

Minden am Anfang

Überhaupt spielt Minden als alte Bistumsstadt, ihre Bedeutung für die religiöse Ausrichtung mit Katholizismus und Reformation, die Geschichte des Doms für diese Region eine entscheidende Rolle. Deshalb setzte Hedrich dieses »Highlight« an den Anfang seines Buches.

Aber auch Rahden, Lübbecke, Bad Oeynhausen, Hüllhorst, Preußisch Oldendorf, Stemwede, Petershagen, Espelkamp und Port Westfalica finden einen Platz im neuen Buch, das zwar aus der Heimat berichtet, aber sich nicht darauf beschränkt. Winfried Hedrich hat tiefer gegraben, Verbindungen und Entwicklungen aufgezeichnet, Religion, Geografie, Kultur beleuchtet – eigentlich nichts ausgelassen. Und die »55 Highlights«, die der passionierte Fotograf, der jetzt auch als Schreiber sein Können zeigt, gefunden hat – die haben es alle verdient, gewürdigt zu werden.

Lob vom Landrat

Und dieser Meinung ist auch ein prominenter Bürger. Landrat Dr. Ralf Niermann hat ein Grußwort für dieses Buch geschrienen: Darin heißt es: »Obwohl ich meinen Lieblingskreis gut kenne, habe ich in diesem neuen Buch von Winfried Hedrich doch immer wieder neue, interessante Details entdeckt. Fundiert, kenntnisreich und mit viel Wertschätzung für jede einzelne der elf Kommunen unseres Kreises erzählt Winfried Hedrich Geschichten aus der Geschichte unseres Kreises. Lassen Sie sich entführen auf eine Reise in die Vergangenheit, tauchen Sie ein in die vielen Geschichten früherer Jahrhunderte, die das Fundament unseres heutigen Kreises Minden-Lübbecke sind. Egal, ob Sie sich noch gar nicht mit dem jeweiligen Ort befasst haben, oder ob sie dort beheimatet sind: Sie werden ihn nach diesem Buch mit anderen Augen sehen«, dankt Dr. Niermann Winfried Hedrich für eine »abwechslungs- aufschlussreiche Lektüre.

Das schreibt der Verlag:

Der Sutton-Verlag selbst schreibt: »Die bewegte Geschichte des Kreises Minden-Lübbecke ist in einem Band zusammengefasst. Unterhaltsame Texte garantieren zudem kurzweiligen Lesespaß. Der Leser findet reich bebilderte Höhepunkte der Heimatgeschichte des Kreises. Der Kreis Minden-Lübbecke zählt nicht zuletzt dank der Westfälischen Mühlenstraße und der malerischen Lage am Wiehen- und Wesergebirge zu Deutschlands beeindruckenden Kulturlandschaften, war Wirkungsstätte herausragender Persönlichkeiten sowie Schauplatz bedeutender Ereignisse und technischer Meisterleistungen.

Winfried Hedrich portraitiert in diesem Band 55 außergewöhnliche Menschen, Orte und Ereignisse, die Geschichte schrieben, Impulse verliehen, Spuren hinterließen und das heutige Kreisgebiet bis in die Gegenwart prägen.

Ausschnitt aus dem Marienfresko im Mindener Dom. Foto: Winfried Hedrich Ausschnitt aus dem Marienfresko im Mindener Dom. Foto: Winfried Hedrich

Melitta Bentz und der Mittellandkanal, das ›Monster von Minden‹ (Bezeichnung für die Überreste eines vor 20 Jahren im Wiehengebirge bei Minden gefundenen Raubsauriers/Anm.d.Red.), der Kurpark in Bad Oeynhausen oder das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica, die Bürgerschützen in Lübbecke, der Große Stein in Tonnenheide und die Glashütte in Gernheim – diese kurzweilige Reise in die Vergangenheit präsentiert klangvolle Namen, stolze Bauwerke und kulturelle Highlights, die untrennbar mit der Region verbunden sind.«

Der Autor

Winfried Hedrich lebt seit 1973 im Kreis Minden-Lübbecke und war als Dipl.-Ingenieur im Maschinenbau tätig. Der renommierte Fotograf arbeitete als freier Journalist. Darüber hinaus ist er Mitglied im Mühlenverein Minden-Lübbecke. Im Sutton Verlag hat er zahlreiche erfolgreiche Bildbände über seine Wahlheimat veröffentlicht. Sutton ist der führende Verlag für Regionalgeschichte und -Literatur im deutschsprachigen Raum, vom historischen Bildband bis zum Freizeitführer. Den zweiten Schwerpunkt des 1997 gegründeten Erfurter Verlags bildet die Verkehrs- und Technikgeschichte. Seit Anfang 2014 gehört Sutton zum Verlagshaus GeraNova Bruckmann.

Das Buch (ISBN 978-3-96303-080-2) soll noch im September erscheinen und ist im örtlichen Buchhandel für 19.99 Euro erhältlich.