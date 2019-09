Von Michael Nichau

Rahden (WB). Die Dürre des Sommers hat in Rahden zahlreiche Bäume an den kommunalen Straßen und Wegen geschädigt. Zum Teil irreparabel, so dass diese gefällt werden müssen. Die Stadt Rahden ist derzeit dabei, eine Analyse zu erstellen.

Diese ist zu einem Drittel abgeschlossen. Bauamtsleiter Dieter Drunagel wagte jedoch schon eine Prognose: »Bis jetzt haben wir 950 Bäume festgestellt, die gefällt werden müssen. Wir haben das hochgerechnet und gehen etwa von 2500 Bäumen aus, die wir an kommunalen Straße wegen der Verkehrssicherungspflicht entfernen müssen«, sagte Drunagel im Bau- und Planungsausschuss.

Die Zahl löste bei den Ausschussmitgliedern Betroffenheit aus. Laut Angaben von Drunagel mussten 2018 bereits 700 trockene Bäume gefällt werden. In diesem Jahr liege die Zahl jedoch bedeutend höher. »Das bereitet dem städtischen Bauhof eine Menge Arbeit«, meinte Drunagel und bat auch um Verständnis für die erforderlichen Maßnahmen.

126.000 Straßenbäume

Immerhin verfüge man in Rahden über 126.000 Bäume, für die die Stadtverwaltung in der Verkehrssicherungspflicht stehe. »Alle acht Meter steht ein Baum an den Straßen«, schilderte Drunagel die Situation. Gerade in den Außenortschaften gebe es viele Straßen, die beidseitig von Bäumen vielerlei Art gesäumt würden. Vorgesehen sei auch, die gefällten Bäume möglichst zu ersetzen. Die Maßnahmen seien aber heutzutage sehr kostenintensiv.

»Bis Ende der 90er Jahre haben wir jährlich etwa 1000 Bäume gepflanzt. Diese haben wir kostenlos erhalten. Ökologisches Ziel in den jüngeren Jahren war, jährlich 150 (bezahlte) Bäume zu pflanzen. Zurzeit liegen wir bei 100 Bäumen pro Jahr«, sagte Drunagel.

Enormer Aufwand

Er sprach den hohen Pflege- und Gießaufwand für die Bäume – auch in der Innenstadt – an. Neue Bäume müssten zudem die Akzeptanz der Anlieger finden. Nachzudenken sei auch darüber, ob es so etwas wie Baum-Patenschaften geben könnte.

Claus-Dieter Brüning (SPD) regte daraufhin an, Baumpflanzaktionen ins Leben zu rufen, Sponsoren zu finden und auch die Vereine (wie in Stemwede: »Aktion Schützenwald«) mit ins Boot zu holen. Eine Idee sei auch, am Tag der Deutschen Einheit in Abstimmung mit dem Bauamt solche Bäume zu pflanzen, oder aber Hochzeiten und Geburten als Anlass für private Aktionen zu nutzen.

Christian Krüger (CDU) wies darauf hin, dass bereits ein diesbezüglicher Antrag seiner Fraktion auf dem Weg sei. Bäume müssten aber auch gepflegt und gewässert werden. »Das muss vernünftig geplant werden«, meinte er und lud Brüning ein, den Antrag mit zu befürworten.

Tag des Baumes

Bürgermeister Bert Honsel meinte in der lockeren Diskussion, man könne auch den 24. April (seit 1952 »Tag des Baumes«) nutzen. Tatsache sei aber, dass derzeit Bäume relativ teuer seien und man für ein solches Vorhaben in Rahden auch Vorlaufzeit brauche. Diese Vorlaufzeit gestand auch Brüning zu. »Das mit dem 3. Oktober ist nur eine spontane Idee. Die kann man auch im kommenden Jahr umsetzen, um auch den Tag der Einheit entsprechend zu würdigen.« Der Bürgermeister zeigte sich sehr angetan von den Anregungen aller Fraktionen.