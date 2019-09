Von Michael Nichau

Rahden (WB). 25 Jahre jung werden die Heimatfreunde Sielhorst in diesem Jahr. Grund genug, das Jubiläum, das eigentlich im März gelegen hätte, im September bei tollem Wetter auf der Wiese am Göpelhaus zu feiern.

Und so haben die Mitglieder des Heimatvereins unter der Regie ihres Vorsitzenden Karl Heinz Kopmann einiges auf die Beine gestellt, um den zahlreichen Besuchern Programm und Kurzweil mit Musik und Tanz bieten zu können.

Foto: Michael Nichau

Auftakt zum Fest war mit einem Gottesdienst, traditionell im Göpelhaus gefeiert: Pfarrerin Gisela Kortenbruck hielt die Predigt. Der Posaunenchor Rahden wirkte musikalisch mit. Danach öffnete die Fleischerei Schröder ihr »Schlemmermobil« und auch für Getränke war gesorgt, um die Zeit bis zum offiziellen Festakt zu überbrücken.

Heimische Gruppen

Die Dreschflegelgruppe des Heimatvereins zeigte ihr Können und wer wollte, konnte sich selber an dem alten Handwerk versuchen. Ähnliches präsentierten auch die Gäste: Die Strickeschläger aus Tonnenheide demonstrierten die Herstellung von Seilen, während die Alttraktorenfreunde Varlheide auf der Wiese ihre »Schätzchen« ausstellten und gern bereit waren, Erläuterungen zu geben. Ältestes Fahrzeug war diesmal ein »MAN Ackerdiesel« aus dem Jahr 1955. Er gehört Marlies und Dieter Schlehäuser.

Auch die Feuerwehr stellte aus. Das Team der Löschgruppe Varl-Sielhorst zeigte ihr derzeit neuestes Fahrzeug. Ein weiteres soll in absehbarer Zeit noch den Fahrzeugpark ergänzen.

Während die Kinder am Lagerfeuer Stockbrot backen, oder sich auf Hüpfburg und Strohballenkletterturm vergnügen konnten, ließen sich die Erwachsenen die musikalischen und tänzerischen Darbietungen nicht entgehen.

Tänzerisch zeigte die Line-Dance Gruppe »In Motion« aus Oppenwehe unter der Leitung von Dieter Sander ihr Können. Zunächst erfolgte dies laut Programm mit Musik aus der »Konserve«. Richtig flott wurde es, als die Leverner Dorfmusikanten mit ihren Schifferklavieren »live« loslegten und für die Tänzerinnen die entsprechenden Rhythmen präsentierten.

Gäste aus Levern

Die Musikanten Friedrich Nobbe und Reinhard Hemann hatten ihren Spaß: »Das ist ja eine ganz tolle und lustige Truppe. Die machen gut mit«, meinte Nobbe zu den Line-Dancerinnen. Ein ganz besonderes Schmankerl präsentierte Cornelia Heidmeyer aus der Gruppe: Sie tanzte einen langsamen Walzer in Turnierkleidung (Kleid und Westernstiefel).

Dafür gab es vom Publikum reichlich Applaus, wie auch für die Darbietungen des Sielhorster Spielmannszuges. Die Besucher konnten auch bei der rollenden Waldschule aus Hollwede vorbeischauen und sich die Erläuterungen der Jägerschaft anhören.

Imker informiert

Ganz neu dabei war Hobbyimker Mirko Kolkhorst. Sein Großvater hatte sich bereits als Imker betätigt. Jetzt bot er den ersten »Sielhorster Honig« an. »Es ist mein Bestreben, Honig aus der Region anzubieten«, erläuterte er. Dabei sei die Trockenheit des Sommers nicht immer gut für die Insekten gewesen, denn auch der Blüten-Nektar sei stark eingedickt gewesen, erläuterte Kolkhorst.

Dank in den Festreden

Im offiziellen Festakt bedankte sich Vorsitzender Karl Heinz Kopmann bei seinen Mitgliedern und erinnerte an die Geschichte des Heimatvereins mit den Höhepunkten Errichtung des Grillplatzes 1997, Bau des Göpelhauses 2003 und Anbau 2016. »Unsere Dreschflegelgruppe ist weithin bekannt und auch die Nistkasten- und Chronikgruppe sind aktiv«, sagte Kopmann. Ortvorsteher Wilhelm Kopmann übermittelte Glückwünsche an den Verein, der in dem mit 750 Einwohnern kleinsten Ortsteil eine feste Institution sei. »Die Mitglieder sind engagiert und ideeenreich und können in eine gute Zukunft schauen«, sagte er.