Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich sehr interessiert an der Bewegung »Fridays for future« und dachten viel darüber nach, was jeder Einzelne zum Schutz unserer Umwelt beitragen kann. Die Kinder diskutierten viel, berichteten immer wieder von ihren eigenen Erfahrungen, brachten Materialien mit, recherchierten in Zeitungen und dem Internet.

Aus der Fragestellung, »Was können wir tun?« entwickelte sich schließlich ein Umweltprojekt, das von den Kindern am 20. September unter dem Motto »Alle fürs Klima« in alle anderen Klassen der Grundschule getragen wurde.

Ein Informationsplakat erinnert nun alle daran, was jeder sofort tun kann, um sich klimafreundlicher zu verhalten: Neben dem sparsamen Umgang mit Wasser, dem Vermeiden von Plastikmüll war den Kindern wichtig, mit dem Schutz der Umwelt sofort zu beginnen. Sie waren sich aber auch einig darüber, dass es nicht sinnvoll ist, mit dem Finger auf andere zeigen, sondern dass jeder Einzelne sein Handeln überdenken muss.

»Es geht darum, einen bewussten Umgang mit unserer Umwelt zu lernen und zu leben. So ist das Thema für die Kinder jetzt schon ein wichtiger Bestandteil des Alltags und es ist toll zu sehen, wie sich auch die Jüngeren engagieren«, kommentiert die Klassenlehrerin Verena Tegeler.

Ein tolles Beispiel dafür, dass die Schülerinnen und Schüler sehr bewusst mit dem Thema umgehen, sei auch die Aussage einer Schülerin: »Ich habe Mama mittlerweile auch beigebracht, dass sie beim Zähneputzen das Wasser nicht mehr laufen lässt. Das war aber ein hartes Stück Arbeit.«