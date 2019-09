Einer der neuralgischen Punkte in Rahden: Am Gesundheitszentrum wird zu schnell gefahren. Das meinen zumindest die Bürger. Foto: Hemann

Von Florian Hemann

»Fußgänger-Check« heißt das Programm. Hundertprozentig gefördert vom Land NRW untersucht die Stadt Rahden derzeit in einem ersten Schritt die aktuelle Situation für Fußgänger, um dann in einem zweiten Schritt Maßnahmen zu ergreifen. »Es geht auch um die Frage, wie wir Bürger gegebenenfalls sensibilisieren, zu Fuß zu gehen«, sagte Bürgermeister Dr. Bert Honsel bei der Auftaktveranstaltung im Rathaus.

25 Bürger dabei

Etwa 25 Bürger saßen im Sitzungssaal – darunter auch Vertreter der Schulen, vom Lübbecker Blinden- und Sehbehindertenverein sowie der örtliche Polizei-Bezirksbeamte Guido Wiehebrink.

25 Kommunen aus NRW hätten sich für den »Fußgänger-Check« beworben, zehn davon erhalten eine Förderung, berichtete Ann-Kathrin Koch von der Koordinierungsstelle OWL. »Wir möchten Autos keineswegs verteufeln«, gab sie zu verstehen, »aber andere Fortbewegungsmittel stärker in den Fokus rücken.«

Deshalb sind zwei Begehungen am Donnerstag, 31. Oktober, sowie am Dienstag, 5. November, geplant. In Rahden gehe es vor allem darum, neben der Barrierefreiheit die Wegebeziehungen zu stärken. Das heißt, die Verbindungen zum Bahnhof und zum Ärztehaus sollen verbessert werden.

»22 Prozent aller Wege in NRW werden zu Fuß gegangen«, erinnerte Inga Wolf von der zuständigen »Planer-Societät«. Gleichzeitig seien aber 35 Prozent aller zurückgelegten Wege kürzer als zwei Kilometer. Fußgänger täten etwas für ihre Gesundheit, würden weder CO2 noch Feinstaub verursachen und unterstützten im Zweifel sogar noch stärker den Einzelhandel als Autofahrer.

Innenstadt attraktiv

»Wenn die Innenstadt attraktiver ist, geben die Menschen auch mehr Geld aus«, sagte Inga Wolf. Möglichkeiten gebe es viele, um die Situation für Fußgänger zu verbessern. So berichtete sie unter anderem aus anderen Städten, wo durch spezielle Bänke mit Sportgeräten ältere Menschen animiert werden, zu Fuß zu gehen oder von geriffelten Bodenplatten, die es Sehbehinderten erleichtert, sich zu orientieren.

Diskussionspunkte gemerkt

Im Anschluss an ihren Vortrag diskutierten die Anwesenden an Stellwänden, woran es derzeit hapert. Vor allem der Bereich rund ums Ärztehaus wurde von einem Bürger scharf kritisiert: »Da hält sich keiner an die Geschwindigkeitsbegrenzung.« Ein anderer kritisierte die Möglichkeiten für Fußgänger in der Innenstadt und hier insbesondere die Ecke zwischen Sparkasse und Volksbank.

Inga Wolf schrieb derweil für den weiteren Prozess des »Fußgänger-Checks« und die Begehungen eifrig mit.