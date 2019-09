Von Michael Nichau

Rahden (WB). Die Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook und seiner deutsche Tochterunternehmen hat auch Kreise bis in den Altkreis Lübbecke gezogen. Exemplarisch soll hier aufgezeigt werden, wie es manchen Reisebüros vor Ort ergeht.

Seit 30 Jahren betreibt Peter Durnio (56) sein eigenständiges Reisebüro in Rahden. Seit 25 Jahren besteht eine Geschäftsbeziehung zum Großveranstalter. »Das war für uns eine tolle Möglichkeit, Zugriff auf viele Reisemöglichkeiten zu haben«, sagt Durnio.

Er ist ein wenig erleichtert, denn seit Montag und Dienstag standen bei der Agentur in Rahden die Telefone nicht mehr still. Es waren dort nicht die Reisenden, die irgendwo auf dem Flughafen festsaßen, sondern die, die ihren Urlaub noch antreten wollen.

»Und wir haben auch Anrufe von Leuten bekommen, die bei ganz anderen Veranstaltern gebucht hatten, die überhaupt nicht betroffen sind. Die haben halt Angst, dass ihre Reisen auch storniert werden könnten«, beschreibt Durnio die Situation.

Tatsächlich hatte das Rahdener Büro einige Gäste, die am Montag und Dienstag – die Situation war in dieser Zeit völlig ungeklärt – nicht aus dem Urlaub zurückkehren konnten. Jetzt habe sich die Lage entspannt: »Seit Mittwoch, 23 Uhr, steht laut Insolvenzveranstalter fest, dass die Leute, die bis zum 13. Oktober ihre Reise antreten oder angetreten haben, ihren Urlaub auch tatsächlich vor Ort genießen können«, sagt Durnio. Entsprechende Meldungen werde es ja noch überregional geben.

Was danach komme, stehe in den Sternen. »Wir sind aber in der Lage, den betroffenen Urlaubern Alternativangebote anderer Veranstalter zu unterbreiten. Aber erst müssen die Reisen dann von Cook abgesagt sein.«

Letztlich, so sagt Durnio, sei sein Reisebüro nicht Thomas Cook, sondern nur Franchisenehmer. Daher stamme die Außenwerbung am Haus. »Wir als Reisebüro sind nicht pleite und es geht hier auf anderen Wegen weiter«, sagt er.

Dennoch: Betroffen seien allein in seiner Agentur 60 Menschen, die verreisen möchten und 31, die bereits in einem Thomas-Cook-Urlaub sind, sich jetzt aber keine Sorgen um Hotelrechnung oder Rückflug machen müssten.

»25 Jahre haben wir jetzt diese Zusammenarbeit, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Cook ist zwar unser Haupt-Anbieter und wir warten erst mal ab, was sich jetzt bei der Firmengruppe in England und Deutschland tut.«

Betroffen sei er auch persönlich: »Ich habe hier eine Reisegruppe, mit der ich mit Thomas Cook nach Mallorca fliegen wollte. Das sind 30 Personen. Wir mussten die eigene Reise am Dienstag absagen, weil die Lage zu diesem Zeitpunkt noch unklar war«, erklärt Durnio. Das Reisegeld erhalten die Bucher per Sicherungsschein zurück. Das habe der Insolvenzverwalter von Thomas Cook zugesichert. »Alles läuft jetzt erst mal normal weiter. Wir werden als eigenständiges Reisebüro sehen, wo es in Zukunft hingeht. Es heißt abwarten. Letztlich haben wir auch schon Buchungen für 2020«, sagt der Reisekaufmann.