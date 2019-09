Rahden (WB). »Alles Tolle kommt aus der Knolle«, heißt das Motto am Sonntag, 29. September, auf dem Marktplatz und entlang der Flaniermeile am Dorfgasthaus Schwettmann in Wehe. Sie heißen Belana, Cilena und Princess und sind die heimlichen Stars auf dem Weher Kartoffelmarkt. Bei hoffentlich gutem Wetter öffnet um 11 Uhr der traditionelle Markt.

»Bei uns gibt es viele Kartoffelsorten zur Auswahl. Und das direkt vom großen Kartoffel-Lastwagen«, versprechen die Organisatoren der Veranstaltung.

Höhepunkt des Kartoffelmarktes ist der in jedem Jahr bis in die Abendstunden dicht umlagerte Pfannekuchenstand. Hier in Wehe und nur einmal im Jahr gibt es den frisch gebackenen »Original Schwettmanns Pfannekuchen«. Den ganzen Tag über wird der Teig für die Kartoffelpuffer frisch zubereitet. So lange, bis alle Kartoffeln aufgerieben sind.

Wer nicht zu lange am Pfannekuchenstand anstehen möchte sollte früh genug kommen, denn ab dem Nachmittag heißt es: Schlange stehen und Geduld mitbringen.

Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre, mit mehreren Tausend Besuchern, hoffen die Veranstalter auf ähnlichen Ansturm. Bunt und vielfältig ist die Flaniermeile in Richtung Bockwindmühle: Kunsthandwerker, die ihre selbst gemachten Sachen anbieten, Obst und viel herbstliches Gemüse direkt vom Erzeuger, Kräuter aus der Kräutergärtnerei, hausgemachte Wurst sowie Sonnenblumen und Kürbisse. All das gibt es auf dem Kartoffelmarkt zu sehen.

Aber auch viel Nützliches wird es an den Verkaufsständen geben, die jedes Jahr mehr werden und schon bis zur Bockwindmühle reichen.

Zur Mittagszeit gibt es im Saal des Dorfgasthauses wieder ein schmackhaftes Buffet unter dem Motto: »Schwein trifft Matjes«. Auf dem Markt wird es zudem viele Köstlichkeiten rund um die Kartoffel geben, bei dem kleine und große Feinschmecker garantiert auf ihre Kosten kommen.

Aber auch die einfache Bratwurst vom Holzkohlegrill wird auf der Speisekarte nicht fehlen. Im Weinzelt gibt es frischen Federweißen, Federroten und gebackenen Zwiebelkuchen. Nicht fehlen darf die gute Kartoffelsuppe nach Omas Rezept.

Für die etwas kleineren Besucher wird eine Hüpfburg aufgebaut .Zur Kaffeezeit locken Torten in die große Weher Kaffeestube.