Robin Windhorst vor einigen seiner Bilder in der Ausstellung in der Kulturscheune des Heimatvereins. Der 15-jährige Schüler der Sekundarschule fotografiert seit drei Jahren.

Von Michael Nichau

Immerhin ist Robin Windhorst erst 15 Jahre alt und Schüler der Sekundarschule Rahden. Über den Fotowettbewerb des Heimat- und Mühlenvereins Wehe kam der

Foto: Robin Windhorst

Kontakt zustande. Windhorst nahm mit einem Mühlenfoto daran teil.

Jetzt ist eine erste Ausstellung daraus geworden: »Ernte und Landwirtschaft« lautete das Thema beim Mühlentag. Natürlich mussten die Motive auch ein wenig zur Veranstaltung passen. »Ich fotografiere sonst hobbymäßig im Urlaub. Mein Lieblingsmotiv ist mein Hund«, sagt Windhorst im lockeren Gespräch.

»Ich fotografieren seit etwa drei Jahren«, erzählt der Jugendliche. Damals habe er von seiner Oma eine digitale Spiegelreflexkamera erhalten. Das Interesse war geweckt. »Ich benutze eigentlich auch keine Filter«, sagt Robin Windhorst. Trotz der spärlichen Technikverwendung: Die Bilder sehen einfach Klasse aus.

Natürlich steht eine Bearbeitung am Computer an. Computer und EDV sind ein weiteres Hobby des 15-Jährigen. Er hat in diesem Bereich auch ein Praktikum bei der Firma Harting absolviert, erzählt er.

Was in der heutigen – bunten und grellen – Welt fasziniert: Robin fotografiert bewusst in Schwarzweiß. »Schon bei der Aufnahme stelle ich die Kamera entsprechend ein. Am PC werden dann die Details viel deutlicher, als in der Farbversion.«

Abgelichtet hat er – passend zum Thema »Ernte und Landwirtschaft« – historische Traktoren, Strandmotive und einen Blick ins Maisfeld aus ganz anderer Perspektive. »Es wird oft deutlich, dass bei schwarz-weiß viele Dinge ganz anders zu sehen sind«, beschreibt er den Blick aufs Motiv.

Auch Bilder im Gegenlicht würden teilweise auf diese Art ganz anders wirken. Das wurde auch in der kleinen Ausstellung in Wehe deutlich: Die Bilder kommen an, Obwohl der junge Fotokünstler eigentlich erst am Anfang steht: Die Prints sind an den Automaten entstanden, die im Einzelhandel stehen.

Was erst, wenn von den Bildern Profi-Abzüge gemacht werden würden? »Dazu habe ich ganz klar kein Geld. Und auch die Rahmen sind geliehen«, sagte Windhorst bescheiden. »Fotografieren macht mir einfach Spaß.«