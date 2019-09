Von Anja Schubert

Doch weit gefehlt. In dem historischen mehr als 160 Jahre alten Bauwerk wurde am Freitagabend ein Benefizkonzert des örtlichen Gospelchores Amani und der Band »Incredible« veranstaltet, dessen Erlös der Sanierung des Kirchturmes zugute kommen soll.

Zahlreiche Zuhörer hatten sich in der herbstlich dekorierten Kirche eingefunden, um dem bunten Mix aus Gospels, traditioneller Kirchenmusik und modernem weltlichen Liedgut zu lauschen. In der Pause kamen sie am Pavillon und am Fingerfood-Büfett in der Kirche miteinander ins Gespräch.

Besondere Klangmomente

»Es war ein Herzenswunsch des Chores, mit einem Benefiz-Konzert zur Sanierung des Kirchturmes beizutragen«, erläuterte Chorleiterin Leta Henderson- Mit der Band »Incredible«sowie Karin Harms am Klavier und Heinz Brinkmann an den Percussions enthalte der Abend besondere Klangmomente. Die Vorfreude auf das Konzert konnte man bereits vor Beginn beim Einsingen des Chores im Gemeindehaus spüren.

»Die Kirchturmsanierung kostet viel Geld und deswegen sind wir heute hier«, hoffte Chormitglied Simone Bollhorst in ihrer Begrüßung bei freiem Eintritt auf ein spendenfreudiges Publikum. Eingestreut in den Liedreigen gab es immer wieder Infos zu den Stücken selbst, aber auch Wissenswertes und Dinge zum Schmunzeln rund um die Kirche.

»Lord of the Dance«

Gemeinsam, aber auch allein präsentierten Chor und Band einen bunten Liedmix, bei dem das Mitsingen der Zuhörer ausdrücklich erwünscht war. Neben kirchlichem deutschen Liedgut wie »Auf Dich vertrauen«, »Es ist gut, dass du da bist« und »Jesus ist kommen« durften vor allem bewegende Lieblingsstücke wie das afrikanische »Niupendo« oder »You raise me up« und »Here I am«, die man vor einiger Zeit bei einem Workshop mit Singer/Songwriter Micha Keding einstudiert hatte, nicht fehlen.

Mit Melodien aus »Lord of the Dance«, »Adiemus« »Marmor, Stein und Eisen« sowie einem abschließendem »Thank you for the Music« erlebte das Publikum zudem eine gefühlvolle Interpretation weltlicher Stücke.

Auch nach dem Konzert, an dessen Ende es neben lang anhaltendem Applaus auch Dankesworte von Gemeindepfarrer Roland Mettenbrink für diese Benefizaktion gab, standen Chormitglieder und Gäste zum Ausklang des schönen Abends noch ein wenig zusammen.

Gefahr ist groß

»Das Fugenmaterial ist ausgewaschen. Es konnte sich Moos ansetzen und ausbreiten. Wenn man den Pflanzen freien Lauf lässt, bröckelt das Material weiter heraus und die Steine werden locker«, erläutert Roland Mettenbrink den Sanierungsbedarf des etwa 35 Meter hohen Wahrzeichens im Ortskern. »Sonst wird der Turm auf kurz oder lang zu einer Gefahr für Passanten. Rund 136.000 Euro müssten nach derzeitiger Schätzung investiert werden, sagte der Gemeindepfarrer.

Für die denkmalpflegerische Mauersanierung hat die evangelische Kirchengemeinde bereits von der Bezirksregierung einen Zuwendungsbescheid über 62.200 Euro erhalten (wir berichteten). Die restliche Summe, immerhin fehlen noch knapp 74.000 Euro, soll unter anderem über die Finanzgemeinschaft des Kirchenkreises Lübbecke, die Kirchenkreis-Stiftung und Spenden aus der Gemeinde getragen werden. Das Konzert war eine weitere unterstützende Finanzspritze.