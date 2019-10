Einfach mal abhängen: In der Turnhalle der Grundschule Rahden betrachten diese Kinder die Welt aus einer anderen Perspektive. Die Pädagogen hatten einen Bewegungsparcours aufgebaut, in dem voller Einsatz gefragt war.

Rahden (WB/wk). Welche Perspektiven gibt es am Grundschul-Standort Rahden? Mit dieser Frage haben sich zahlreiche Kinder und ihre Eltern am Tag der offenen Tür der Grundschule an der Schulstraße beschäftigt. Auf die Besucher wartete ein Bildungs-, Sport und Unterhaltungsprogramm, das offenbar bestens ankam.