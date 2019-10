Von Heidrun Mühlke

Rahden (WB). Der Wurstetag auf dem Museumshof in Kleinendorf hat Tradition und ist beliebt bei den Besuchern. Was früher Festtage auf dem Hof und im ganzen Dorf waren, lebt alljährlich zum Saisonende auf der historischen Anlage noch einmal auf.

In traditioneller bäuerlicher Lebenskultur zeigte Schlachter Dirk Schröder, wie ein Schwein fachmännisch zerteilt wird. Viele Neugierige drängten sich um den Tisch auf der Deele des Haupthauses und verfolgten die Arbeit des Fleischers. Dirk Schröder erläuterte jeden Handgriff und erklärte nicht nur, wie er das ganze Schwein verarbeitet, sondern informierte auch über Verwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Fleischteile. Hunderte Besucher ließen sich am Sonntag um Jahrzehnte zurückversetzen, in eine Zeit, als Hausschlachtung auf dem Land noch richtige Handarbeit waren.

Sauerkraut

Dirk Schröder zerlegt ein Schwein. Foto: Heidrun Mühlke Dirk Schröder zerlegt ein Schwein. Foto: Heidrun Mühlke

Aber beim Aktionstag ging es nicht allein um die Wurst. Beim Rundgang über das Gelände des Museumshofes wurde den Besuchern noch viel mehr althergebrachtes Handwerk gezeigt. Beispielsweise die Herstellung von Sauerkraut, wie sie heute nur noch wenige beherrschen. Zum Probieren stand eine Schüssel mit fertigem Sauerkraut bereit, das ein Jahr lang gereift war.

»Was? Der Kohl ist ein Jahr alt? Und den soll noch einer essen?«, fragte ein Besucher sichtlich entrüstet. Aber die Landfrauen Renate Buchholz, Katharina Tempelmeier und Annegret Schütte erklärten gern, dass das Kraut in Salz eingelegt und somit haltbar gemacht würde. Teilhaben konnten die Besucher auch an der Herstellung von Tauwerk bei den Strickeschlägern, beim Flechten von Sitzflächen oder beim Spinnen.

Kartoffelernte

Mit der sechsjährigen Lea haben Renate Buchholz, Katharina Tempelmeier und Annegret Schütte (von links) vorgeführt, wie Sauerkraut zu Omas Zeiten hergestellt wurde. Foto: Heidrun Mühlke Mit der sechsjährigen Lea haben Renate Buchholz, Katharina Tempelmeier und Annegret Schütte (von links) vorgeführt, wie Sauerkraut zu Omas Zeiten hergestellt wurde. Foto: Heidrun Mühlke

Zwar fiel die Kartoffelernte in diesem Jahr – der Trockenheit geschuldet – nicht besonders gut aus, aber die Kleinfeldgruppe hatte einige alte Kartoffelsorten mitgebracht. Sorten wie »Blauer Schwede« oder die zart rotfleischige »Red Emmalie« beschrieben die Fachmänner gerne und erweiterten bei manch einem Besucher das Wissen um heimische Kartoffelsorten.

Deftige Speisen und leckerer Kuchen aus dem historischen Steinbackofen rundeten das kulinarische Angebot ab. Außerdem luden zahlreiche Kunsthandwerkerstände zum Bummeln über das Gelände ein und Kutschfahrten durch die nahe Umgebung taten ein Übriges.