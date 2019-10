Von Peter Götz

Rahden (WB). Die Vorbereitungen zur Ortsschau des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) Wehe) sind etwa eine Woche lang auf dem Gelände der Bockwindmühle gelaufen. Ausgestellt wurde in der Kulturscheune, wo 151 Tiere in beinahe ebenso vielen Käfigen Platz fanden.

Und die Mühen haben sich gelohnt, denn am Samstagabend bei der Siegerehrung im Mühlenhaus konnten sich die Züchter über sehr gute Noten und Preise freuen. Etwa 30 junge und erwachsene Geflügelfreunde, darunter die Ortsvorsteher Heinz Grundmann aus Wehe und Wilhelm Kopmann aus Sielhorst haben sich getroffen. Gerd Bohnhorst versorgte alle mit Getränken.

Bürgermeister zu Gast

Siegerehrung mit (von links): Dieter Quade (Ehrenvorsitzender), Hartwig Rohlfing, Reinhard Helms, Michael Larusch, Andrej Balint, Wilfried Windhorst, Heinz Grundmann, Marcel Wiegmann, Heiko Lehde und Bürgermeister Dr. Bert Honsel. Foto: Peter Götz

Mit dabei: der Ehrenvorsitzende Dieter Quade und Bürgermeister Dr. Bert Honsel. Im Gepäck hatte er sein beliebtes »Begleitschreiben«, das Vorstand Heiko Lehde gerne in Empfang nahm.

Tatsächlich ist es für Bert Honsel nach den Ortsschauen in Preußisch Ströhen und Sielhorst bereits die dritte Schau in Folge, auf der er sich von den stolzen Züchtern vor Ort ihre Tiere zeigen und die Vorzüge erklären ließ. »Klein und exotisch«, beschreibt der Jurist seine Eindrücke vom ausgiebigen Rundgang durch die Exponate, in seinem Grußwort. »Hier gibt es ganz tolle Tiere. Mal sehen, was mich demnächst bei der Ausstellung des RGZV Tonnenheide erwartet.«

Gemeint waren zum Beispiel die Zwerg Holländer Haubenhühner, mit denen Reinhard Helms mit 97 Punkten Abteilungssieger bei den Zwerghühnern wurde und auch einen Bezirksverbandsehrenpreis (BVP) mit nach Hause nehmen konnte.

Ehrenpreise

Beim Wassergeflügel gewann die Fränkische Landgans von Hartwig Rohlfing mit der Not hervorragend (hv), die Abteilung »große Hühner« entschieden die goldbraunen New Hampshires von Marcel Wiegmann mit der Bewertung vorzüglich (v) für sich, die zusätzlich auch sowohl einen Sonderehrenpreis als auch den Preis für die besten fünf Tiere erhielten. Weitere Sonderehrenpreise erhielten für ihre Tiere Karl Heinz Klostermeier (sehr gut/sg), Andrej Balint (hv) und Hartwig Rohlfing (hv).

Über Ringehrenpreise freuten sich Sina Langhorst (sg), Ewald Wehbrink (sg) und Michael Larusch (zweimal hv), der in diesem Jahr bester Aussteller war.

Einen Landesverbandsehrenpreis erhielten die Deutschen Langschan von Wilfried Windhorst, dessen Zwerg Croad Langschan mit der Note vorzüglich zum besten Tier der Ausstellung gekürt wurde.

Die Jugendabteilung war mit 7 Ausstellern und 39 Tieren am Start, wobei die Zwerg Plymouth Rocks von Timm Kopmann mit der Bewertung vorzüglich dominierten. Der Landesverbandsjugendpreis ging an die Zwerg ­Wyandotten von Amelie Larusch (hv), den Bezirksjugendpreis erhielten die braun gebänderten Zwerg Wyandotten von Jannes Wiegmann (hv). Die Stadtehrenpreise überreichte der Bürgermeister an Stine Meier (sg) und Clemens Krüger (hv), der auch den Preis für die fünf besten Tiere eines Ausstellers erhielt.

Vorsitzender bedankt sich

Den Sonderehrenpreis bekam Lena Lehde und den Ringehrenpreis Stine Meier (beide sg). Die fünf besten Tiere einer Rasse stammten aus der Züchtung von Timm Kopmann.

Im Schlusswort der Siegerehrung hob Heinz Grundmann die beeindruckenden Erfolge der kleinen Zuchtgemeinschaft und die Bedeutung des persönlichen Engagements aller Beteiligten für die Dorfkultur noch einmal hervor.

Jugendobfrau Sina Langhorst und Vereinschef Heiko Lehde bedanken sich im Namen des Vereins bei allen Teilnehmern, Helfern, Sponsoren, den Ehrengästen und ganz besonders beim Heimatverein für ihre Beiträge zum Gelingen der Ortsschau 2019.