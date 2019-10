Rahden (WB). Beim Klassentreffen des Entlassjahrganges von 1969 der damaligen Volksschule Tonnenheide haben sich 16 Schülerinnen und Schüler im »Krug zum Grünen Kranze« in Schmalge nach 50 Jahren wiedergesehen. Einige nahmen weite Wege in Kauf, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen.