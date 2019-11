Die Kolbus-Verwaltung in Rahden. Der Maschinenhersteller will 75 von 600 Stellen am Hauptstandort abbauen. Foto: Michael Nichau

Von Michael Nichau

Rahden (WB). Die konjunkturelle Abkühlung im Maschinenbau hat Kolbus in den vergangenen Monaten hart getroffen. Der Spezialist für Sondermaschinen wird am Standort Rahden etwa 75 Stellen abbauen. Diese Maßnahme betrifft alle Bereiche im Unternehmen.

»Ungefähr die Hälfte dieser notwendigen Anpassung konnte bereits durch einvernehmliche Vereinbarungen mit älteren Mitarbeiterninnen und Mitarbeitern erreicht werden. Für die verbleibende Hälfte laufen zurzeit Verhandlungen mit dem Betriebsrat über eine möglichst sozial verträgliche Reduzierung der Stellen«, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Bislang beschäftigt Kolbus am Standort in Rahden etwa 600 Mitarbeiter (ohne Auszubildende). Nach der Umstrukturierung werden etwa 525 Arbeitsplätze im Stammwerk in Rahden verbleiben.

Durch den damit erfolgten Fixkostenabbau soll Kolbus weiter zukunftsfähig gemacht werden. »Der bittere, aber notwendige Personalabbau wird uns in die Lage versetzen, in Zukunft in die richtigen Geschäftsfelder investieren zu können«, sagt Geschäftsführer Wilfried Kröger.

»Kolbus wird damit als Spezialist im Bereich Sondermaschinenbau, der Komponentenfertigung und der Gießerei die dringend notwendigen Voraussetzungen erhalten, um erfolgreich wirtschaften zu können.«

Wilfried Kröger war gestern für eine weitere Stellungnahme telefonisch nicht zu erreichen. So lange die Verhandlungen über den Arbeitsplatzabbau laufen würden, würde kein Kommentar abgegeben, hieß es gestern auf Anfrage dieser Zeitung aus der Kolbus-Telefonzentrale.