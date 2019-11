Von Peter Götz

Rahden (WB). Während 1932 in Rahden noch 60 Menschen jüdischen Glaubens gelebt haben, sind es im Oktober 1933 noch 49 gewesen und im Jahr 1942 war die jüdische Kultur in der Stadt komplett ausgelöscht. Bereits 1938 war die Synagoge in Flammen aufgegangen.

Und diese Naziverbrechen dürfen nicht vergessen werden. Diese Aufgabe haben sich die Mitglieder des Arbeitskreises »Jüdisches Leben in Rahden« zu eigen gemacht und laden unter anderem Bürgerinnen und Bürger immer am 10. November zu einer Gedenkfeier auf den Platz der Synagoge am Rathaus an der Langen Straße ein. »Es geht nicht darum anzuklagen«, macht Stadtheimatpfleger Claus-Dieter Brüning deutlich. »Es geht darum, aus der Geschichte zu lernen, damit sich so etwas nicht wiederholt.«

Auch Bürgermeister Bert Honsel und Pfarrer Udo Schulte sind auf dem Platz vor dem Rathaus mit dabei und unterstreichen die Bedeutung der Auseinandersetzung mit den Schrecken der NS-Diktatur für die Gestaltung der Zukunft. »Für mich sind die nun schon traditionellen Gedenkfeiern in Rahden der beste Schutz vor einer Wiederholung«, bekennt Udo Schulte. »Und dieses Gedenken ist in den Händen des Arbeitskreises sehr gut aufgehoben.«

Dr. Bert Honsel unterstrich den aktuellen Bezug »zum Aufflammen nationalistischer Tendenzen in Deutschland«, die er persönlich nicht ohne Sorge betrachte. »Bei einem solchen Anlass ist es umso mehr schmerzlich und ein Affront, dass andere politische Kräfte, wenn man sie überhaupt so benennen darf, zum Beispiel in Bielefeld eine Demonstration durchgeführt haben und sich dabei als deutsche Patrioten fühlen«, übt der Bürgermeister Kritik. »Offensichtlich wollten sie auch diesen Gedenktag stören.«

Nach den offiziellen Statements der Vertreter von Stadt und Kirchengemeinde stand die Verlesung der Namen der ehemaligen Mitbürger jüdischen Glaubens in Rahden auf dem Programm. Diese Aufgabe übernahmen zwei Schüler der Sekundarschule, die mit ihrer Lehrerin – stellvertretend für alle Rahdener Schulen, – gekommen waren.

Sie gaben in kurzen Sätzen einen Überblick über die Namen und den Verbleib der Deportierten und der vor den Nazis vertriebenen, geflohenen Menschen. Nur elf Personen überlebten den Naziterror.

Bis auf zwei Mitglieder der Familie Frank, die in den 60er-Jahren als Viehhändler in die Stadt zurückkehrten, zog es keinen der Beteiligten oder deren Verwandten dauerhaft mehr nach Rahden. Seit die beiden Brüder Frank verstorben sind, gibt es hier keine jüdischen Bewohner mehr.

»Bleibt noch anzumerken, dass die Initiatoren der Veranstaltung nicht nur ein Zeichen gegen das Verschweigen der Nazi-Judenverfolgung setzen möchten, sondern damit auch gegen die Gleichgültigkeit gegenüber Ungerechtigkeiten durch die politische Unterdrückung jeglicher Minderheiten appellieren wollen«, hieß es.

Erfreut war der Arbeitskreis an diesem kalten Abend, dass solche Feiern eine gute Resonanz in der Bevölkerung finden und auch die Stolpersteine auf viel Zuspruch treffen.

In den Abendstunden des 10. November 1938, einen Tag nach der Pogromnacht in Deutschland, wurde auch die Rahdener Synagoge in Brand gesetzt, die erforderlichen Löscharbeiten blieben aus – das ist eine Tatsache, die nicht mehr geändert werden kann. Was getan werden kann, ist das Vergessen zu bekämpfen.