Vom Eltern-Kind-Turnen bis zum Seniorensport bekommt jeder einen Platz darin. Jede Sparte ist vertreten. Der Startschuss zum »Sammelfieber« fiel jetzt im WEZ mit Torwandschießen und einem Glücksrad, bei denen es unter anderem die ersten Sticker zu gewinnen gab. »Vereinsmitglieder jeden Alters waren mit voller Begeisterung dabei und konnten es kaum erwarten, ihre ersten Sticker auszupacken und einzukleben. Der Andrang im WEZ war einfach riesig, bereits um 10 Uhr war kein Parkplatz mehr frei«, heißt es vom TuS.

Bereits am Samstag seien 238 Alben und fast 2000 Stickerpakete verkauft worden. »Beim Kauf des Albums sind bereits fünf Stickerpacks gratis dabei«, erklären die Organisatoren. »Dem Vorstand war es wichtig, dass wir an dieser tollen Aktion kein Geld verdienen möchten, sondern vor allem der Sammelspaß im Vordergrund steht. Wir danken natürlich dem WEZ mit Igor Steschenko für die Zusammenarbeit. Über den gesamten Aktionszeitraum vom 2. November bis 11. Januar sind die Sticker und Alben im WEZ an der Kasse erhältlich«, schreibt der Verein.

Beim Heimspiel der ersten Herrenmannschaft gegen Minden Nord ging es direkt weiter mit dem Verkauf. Und natürlich wurde direkt auf der Tribüne geklebt und getauscht. Auch bei den nächsten Heimspielen der »ersten Frauen« und der »ersten Herren« können wieder Sticker und Alben erworben werden.

Damit jeder die Chance hat, sein Album auch voll zu bekommen, wird es in den nächsten Wochen immer wieder Aktionstage mit einigen Überraschungen in der Stadtsporthalle und auch im WEZ geben. Die erste Tauschbörse ist für Sonntag, 17. November, in der Stadtsporthalle von 13 bis 16 Uhr geplant.

Das erste komplett gefüllte Album erhält einen besonderen Preis. Infos gibt es bei Jana Steinkamp, Christina Wehebrink oder Stephan Hegemann.