Von Elke Bösch

Sie alle hat Dodenhöft mit seiner Kamera festgehalten. Entstanden ist ein Werk, an dem nicht nur Varler und Varlheider Gefallen finden werden. Herausgegeben hat den Kalender der Stadtverband Rahden von Bündnis90/Die Grünen. »Der Anlass war, dass die Ortschaft Varl/Varlheide in 2020 750-jähriges Bestehen feiert«, berichtet Grünen-Vorstandsmitglied Cornelia Schmelzer. »Wir möchten mit diesen Bildern zeigen, wie schön dieses Kleinod ist.«

Schwimmen verboten

Allerdings sei das keine Einladung für Leute, hier ihren Freizeitvergnügungen nachzugehen, stellen Dodenhöft und Schmelzer klar. »Schwimmen im oder Schlittschuhlaufen auf dem Schnakenpohl sind verboten.« Auch dürften dort weder Fische noch Pflanzen entnommen oder verbracht werden, betont Dodenhöft, der seit 2009 zu denen gehört, die sich um diesen Heideweiher im Varler Wald kümmern. Damals habe sich Deutschland verpflichtet, die Artenvielfalt zu schützen. Und es seien Fördermittel von der EU geflossen. Die Aktion lief 2009 unter den Titel »Countdown 2010« an. »Und auch weil wir in Varl über ein funktionierendes Team verfügten, kam der Heideweiher, der älteste im Kreis und auch ›ein Veteran in NRW‹, wie es der verstorbene Landrat Wilhelm Krömer einst formulierte, in das Förderprogramm«, erinnert sich Winrich Dodenhöft.

Natur hat sich erholt

Und erstaunlich schnell erholten sich Schnakenpohl und seine Umgebung. »Das lag auch daran, dass die Samen der verschwundenen oder sogar vom Aussterben bedrohten Arten, die auf der roten Liste stehen, noch im Boden lagen. Da dies aber nur etwa 30 Jahre der Fall ist, war höchste Eile für die Pflegemaßnahmen geboten«, berichtet Dodenhöft, der sich vor 2009 bereits mit dem BUND für den Heideweiher engagierte.

Jetzt musste die Fläche entbuscht werden, ganz flach abgezogen, frei gesetzte Nährstoffe gaben den empfindlichen Pflanzen wieder eine Chance. Und die Pflanzen dankten für die Pflege. Das gilt auch für Bäume, wie eine Solitäreiche, die Dodenhöft ans Herz gewachsen ist, die er gern sein »grünes Klassenzimmer« nennt. »Kinder nutzen sie bei seinen Führungen gern als tolles Klettergerüst und sie ist auch Motiv im Kalender«, sagt Dodenhöft.

Monatsblätter geben Stimmung wieder

Die Monatsblätter geben die jahreszeitliche Stimmung wieder, zeigen ein großes Motiv oder ein kleineres umrahmt von Detailaufnahmen. Natürlich ist der Schnakenpohl mit seiner Wasserfläche zu sehen. Zum letzten Mal konnte man diesen Anblick in der Natur 2016 genießen. Denn die Trockenheit der vergangenen Jahre ging auch am Heideweiher nicht spurlos vorbei. Zu sehen sind die seltenen Pflanzen wie Wiesenschaumkraut, das Falter anlockt, oder Sumpfveilchen, Storch und Gänse sind zu Gast sowie das Sumpfblutauge, die weiße Seerose und geflecktes Knabenkraut. Wer weiß noch, wie Teufelabbiss, Sumpfbärlapp oder Klappertopf aussehen. Melancholisch ist die Stimmung im Herbst, Nebel hat sich im November über die Fläche am Schnakenpohl ausgebreitet und auf dem zwölften Bild können sich die Betrachter an Borstengras im Raureif erfreuen. Wer dieses Idyll live betrachten möchte, kann das über den Rundweg.

1400 Stück wurden gedruckt

Der Kalender ist in einer Auflage von 400 Exemplaren erschienen. Er kostet zehn Euro und ist erhältlich in der Stoffboutique, Gerichtsstraße, bei Schowenga in Varl, im Sicherheitsfachgeschäft Krämer, Marktstraße, bei Winrich Dodenhöft oder dem Heimatvereinsvorsitzenden Günter Meyer. »Der Erlös geht nicht in die ›Grüne-Kasse‹, sondern an den Heimatverein Varl/Varlheide. Zwei Kartons haben wir dem Kreisumweltamt umsonst überlassen – als Geschenke für Ehrenamtliche«, sagen Dodenhöft und Schmelzer.