Rahden (WB). Seit Jahren führt die Deutsche Herzstiftung zusammen mit der Stadtsparkasse Rahden die Herzwochen im November durch. Unterschiedliche Themen sind in den vergangenen Jahren vorgetragen worden. In diesem Jahr lautete im Vortragsraum der Stadtsparkasse Rahden das Thema des Vortrages »Bedrohliche Herzrhythmusstörungen«.

Das Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Nico Clasing begrüßte die mehr als 100 Besucher, den Referenten Dr. Andreas Hosp sowie Uwe und Susanne Altvater vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), das schon seit Jahren Unterstützung leistet.

Dr. Hosp ist seit Mitte des Jahres in der Praxis Dr. Bömeke und Frodermann in Espelkamp als hausärztlicher Internist tätig. Vorher war er leitender Oberarzt im Krankenhaus Lübbecke-Rahden.

Zu Beginn erläuterte der Referent den Aufbau und die Funktionsweise des Herzens. »Es schlägt und schlägt und schlägt. Bis zu 6000 Mal kann ein ›normales Herz‹ pro Stunde schlagen.« Dr. Hosp machte die Besucher darauf aufmerksam, auch bei kleinen Herz-Beschwerden einen Arzt aufzusuchen. Im Anschluss informierte er über die Symptome, wie »schwarz vor Augen«, Brustschmerzen oder Herzrasen mit Luftnot. Hier verdeutlichte der Internist, dass ein Herzrasen in der Ruhe gefährlich sein kann.

Des Weiteren erklärte Dr. Hosp Rhythmusstörungen des Herzens und das Kammerflimmern. »Jährlich sind es bis zu 200.000 Patienten, die am ›Plötzlichen Herztod‹ sterben. Das ist kein Vergleich mit Verkehrsunfällen oder ähnlichem. Man solle die Beschwerden am Herzen ernst nehmen und sich untersuchen lassen«, sagte Dr. Hosp.

In einem Film vom DRK wurde gezeigt, wie ein realistischer Fall abläuft, wenn man eine bewusstlose Person vorfindet. Man sollte schnell handeln: »Ansprache und Überprüfung des Atems und ganz wichtig 112 anrufen«, betonte Dr. Hosp. Der Mitarbeiter in der Leitstelle am 112-Telefon stellt Fragen, wie »Ist er wach?, Atmet er?« und gibt den Anwesenden vor Ort Hilfestellungen. Die Anweisungen lauten zum Beispiel: »Auf den Rücken legen, Brust von Kleidung befreien . . .«

Die Eheleute Altvater führten nach dem Film, die Nutzung eines Defibrillators vor. »Man kann nichts falsch machen«, verdeutlichten die Eheleute vom DRK-Ortsverein Rahden.

Anschließend erläuterte Dr. Hosp noch die verschiedenen Therapiemöglichkeiten, wie die Implantation eines Defibrillators. »Wenn ein Patient mir sagt, er gehe dreimal die Woche 30 Minuten zügig spazieren, bekommt er die Note 1 von mir«, sagte Dr. Hosp und verdeutlichte die Wichtigkeit der Bewegung für das Herz.

In einer anschließenden Runde beantwortete Dr. Hosp Fragen der interessierten Besucher. Zum Abschluss bedankte sich Nico Clasing bei Andreas Hosp und dem DRK. »Ich hoffe, Sie gehen alle sensibilisiert aus diesem Vortrag nach Hause und handeln in solchen Fällen«, lauteten die Abschlussworte von Vorstandsmitglied Nico Clasing.