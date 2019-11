Rahden (WB). Einbrecher in Kleinendorf unterwegs: Zwei Einbrüche in Wohnhäusern in der Nähe der Lemförder Straße in Kleinendorf wurden der Polizei am Dienstag gemeldet. Was die Unbekannten dabei erbeuteten, steht noch nicht genau fest. In beiden Fällen dürfen sich die Taten in der Zeit von Montag, 10 Uhr, bis Dienstagmittag ereignet haben.