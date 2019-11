Rahden (WB/bös). Zu 139 Einsätzen sind die Einheiten der Feuerwehr Rahden vom 1. Januar bis zum 31. Oktober ausgerückt. Das berichtete Wehrführer Mark Ruhnau in der Sitzung des Feuerwehrausschusses am Dienstag. Das seien im Vergleich zum gesamten Vorjahr bislang 41 Einsätze weniger. Aber besonders tragisch: Bei den Unfalleinsätzen konnten drei Menschen nur noch tot geborgen werden.

»Wir hoffen jetzt, dass das bis zum Jahresende nicht noch ›aufgeholt‹ wird und noch mehr passiert«, sagte Ruhnau in seinem Jahresbericht. Anders sehe das Ergebnis bei den geleisteten Stunden aus. »Bislang wurden 4920 Stunden erfasst, das sind bereits 419 mehr als im gesamten Jahr 2018. Hierzu haben sicherlich im Wesentlichen die Großbrände auf den landwirtschaftlichen Betrieben und die zahlreichen Flächenbrände beigetragen«, die Ruhnau auch auf den wieder sehr trockenen Sommer zurückführte.

Insgesamt verzeichneten die Löschgruppen 35 Brandeinsätze, darunter zehn Großbrände, 71 Technische Hilfeleistungen und 15 Brandsicherheitswachen. 18 Mal gab es Falsch- beziehungsweise Fehlalarme.

Maststall zerstört

In Varl zerstörte zum Beispiel ein Feuer einen Maststall, Sehr viele Tiere verendeten. Ebenfalls in Varl mussten die Kameraden einen Dachstuhlbrand löschen sowie mehrere Flächenbrände. Zweimal wurden bei Unfällen in ihren Fahrzeugen eingeklemmte Personen befreit. Auch zwei Katzen und einen Marder rettete die Freiwillige Feuerwehr aus Notlagen. Natürlich gab es zudem Wasser- oder Sturmschäden, Ölunfälle sowie wie einen Gefahrguteinsatz. Es wurden insgesamt acht verletzte Personen an den Rettungsdienst übergeben und drei Opfer konnten nur noch tot geborgen werden.

Beschaffungen

Das Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für die Löschgruppe Varl-Sielhorst wird am Samstag, 16. November, offiziell übergeben. Das neue Löschgruppenfahrzeug (LF 20) für den Löschzug Rahden wird vermutlich im Herbst 2020 geliefert.

Natürlich wurden auch wieder Geräte und Ausrüstung, sowie die persönliche Schutzausrüstung im erforderlichen Umfang ersetzt oder beschafft. »Leider ist in diesem Jahr der Bewirtschaftungsetat der Feuerwehr sehr belastet worden. Aufgrund von Schäden an den Fahrzeugen, aber auch den Kosten bei den Einsätzen, wie durch eingesetzte Fremdfahrzeuge, wurde ersatzweise der Finanzplan herangezogen, damit müssen geplante Beschaffungen auf das nächste Jahr verschoben werden«, kündigte der Rahdener Feuerwehrchef an. »Zusätzlich gab es aufgrund der Großbrände aber in diesem Jahr bis jetzt auch einen erhöhten Materialverschleiß, hier wären eigentlich zusätzliche Ersatzbeschaffungen erforderlich, die aber aufgrund der aktuellen Finanzlage ebenfalls zurückgestellt werden müssen«, führte Ruhnau weiter aus.

Personal

Der Personalbestand der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rahden betrug zum Stichtag am 1. Juli insgesamt 191 Aktive (tagesaktuell sogar 193), davon zehn Frauen, 75 Kameraden in der Ehrenabteilung sowie 58 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr. Insgesamt sind es 324 Mitglieder.

»Die hatte also bei den aktiven Mitgliedern wieder einen leichten Zuwachs von fünf im Vergleich zum Vorjahr, bei der Jugendfeuerwehr sogar ein Plus von sechs Mitgliedern«, freute sich Rahdens Feuerwehrchef.

Die Mitgliederzahlen der Einsatzabteilung teilen sich wie folgt auf: Rahden 54 (acht Frauen), Preußisch Ströhen 35, Wehe 28 (eine Frau), Tonnenheide 35 und Varl-Sielhorst 39 (eine Frau). Die Gesamtzahl beläuft sich damit auf 191, darunter zehn Frauen.

Hinzu kommen noch 25 Tagesbereitschaftskräften auf Stadtebene, davon kommen sieben aus benachbarten Feuerwehren. Diese teilen sich wie folgt auf: Rahden acht, Varl-Sielhorst neun, Wehe vier, Preußisch Ströhen zwei und Tonnenheide zwei.

Die Jugendfeuerwehr Rahden zählte 32 Mitglieder, darunter fünf Mädchen). In der Gruppe Preußisch Ströhen sind 26 Jugendliche aktiv, davon vier Mädchen.

»Unsere Mitgliederzahl in der Einsatzabteilung ist damit weiterhin konstant gut oder sogar geringfügig besser als im Vorjahr. Sie muss sich aber weiter erhöhen, um die Tagesverfügbarkeit zu verbessern. Wir müssen uns gemeinsam weiterhin um neue Mitglieder bemühen. Die veränderte Arbeitswelt, aber auch das geänderte Freizeitverhalten, fordern heute eine stärkere Mannschaft als je zuvor, um auch weiterhin jederzeit einsatzbereit zu sein«, sagte Mark Ruhnau im Feuerwehrausschuss.

Ausdrücklich bedankte sich der Wehrführer bei Rat und Verwaltung für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung der Feuerwehr. Ein ganz besonderer Dank gehe aber an das Team aus dem Fachbereich für Ordnung und Soziales.

»Bedanken möchte ich mich aber auch wieder bei allen anderen Führungskräften der Stadtfeuerwehr, insbesondere natürlich bei meinen beiden Stellvertretern, die mich bei meiner Arbeit unterstützen«, schloss Mark Ruhnau seinen Bericht.