Rahden (WB/bös). Wenn es Winter wird, geht die a cappella Frauenband »medlz« auf Weihnachtstour. Und in diesem Jahr kommt die Gruppe auch nach Rahden und gibt auf Einladung von »KUL-TÜR« am Donnerstag, 28. November, ab 20 Uhr das traditionelle Adventskonzert des Rahdener Kulturvereins in der St. Johannis-Kirche. »Vier außergewöhnlich klare Stimmen, lupenreine Intonation und ein gutes Gespür für das, was sich Menschen in dieser hektischen Zeit wünschen – die medlz treffen in jeder Hinsicht die richtigen Töne«, heißt es in der Ankündigung.