Von Peter Götz

Rahden (WB). Vergeblich hat der Vorstand des Gewerbebunds Rahden am Donnerstagabend leider auf den Großteil der 172 eingeladenen Mitglieder gewartet. Und so ging es in kleiner Besetzung zügig durch die Tagesordnung.

Auf dieser stand ganz oben der Jahresbericht, in dem Vorsitzende Martin Wlecke größtenteils von gut besuchten Veranstaltungen und Angeboten berichten konnte. Aber es waren nicht nur positive Nachrichten, die Wlecke nannte:

Weihnachtsbeleuchtung

So entstand zum Beispiel für den Betrieb der Weihnachtbeleuchtung in der Innenstadt in 2018 eine Differenz von 3855 Euro, die nicht über die freiwilligen Beiträge abgedeckt war und aus dem Vereinsbudget finanziert werden musste. »Was der Verein auch gerne übernimmt, so lange die Kosten noch tragbar sind«, meinte Wlecke. »Das ist die tolle Atmosphäre in Rahden auf jeden Falle wert«, befand der Vorsitzende. »Auch wenn wir hier nicht kostendeckend arbeiten. Wir werden auch in Zukunft, wenn wir damit weitermachen, definitiv Geld in die Hand nehmen müssen, um in LED-Technik zu investieren und abgängige Teile auszutauschen.«

Sommertage

»Runter vom Parkplatz, rein in die Straßen«, lautet das Motto für die »Rahdener Sommertage«. Hier sieht Martin Wlecke Handlungsbedarf, da auch dieses Event in den vergangenen beiden Jahren noch nicht kostendeckend gewesen sei. Die Überlegungen gehen dahin, die inzwischen gut etablierte Neuauflage des Stadtfestes von der Parkplatzparty auf die umliegenden Straßen zu verlagern und die Show-Veranstaltungen nicht auf einer großen Bühne zu zentralisieren.

Trödelmarkt

»Dass der Trödelmarkt einen Besuchermagnet weit über die Region hinaus darstellt, ist bekannt und sehr erfreulich, weniger Grund zur Freude gibt, dass nicht nur die Standbetreiber, sondern auch Unbeteiligte die Veranstaltung zum Entsorgen von Müll missbrauchen«, informierte Wlecke. Auch hier werde schon an einer Lösung gearbeitet.

Start up-Förderung

Der Gründungswettbewerb von Gewerbebund und Stadtmarketing hat im vergangenen Jahr keine Gewinner hervorgebracht, da die aussichtsreichsten Bewerber ihre Teilnahme zurückziehen mussten. Das sei sehr bedauerlich, da jede Gewerbeansiedlung den Standort Rahden stärke und attraktiver mache, meinte Martin Wlecke.

Die Vorstandswahlen gingen schnell über die Bühne, obwohl es offensichtlich immer schwieriger wird, ehrenamtliche Mitstreiter für solchermaßen zeitaufwendige Aufgaben zu finden. Bei den Wahlen wurde Martin Wlecke wiedergewählt und neuer Schriftführer ist Heiko Obermann. Er löst Kai Harder ab.

Stadtmarketing

»Nehmt mehr Geld für das Stadtmarketing in die Hand«, forderte er nicht nur von der Verwaltung, sondern auch von allen Nutznießern der Marketing Maßnahmen, »in Rahden kann wesentlich mehr passieren.«

Natürlich hat Bürgermeister Dr. Bert Honsel, der die Bedeutung von Wirtschaftsförderung im Bezug auf die Lebensqualität in der Stadt genau kennt, dafür ein offenes Ohr. »Es geht nicht ohne die Unterstützung von Dritten aus den Bereichen Gewerbeverein oder Heimatverein, sonst müssten wir fünf Leute dafür einstellen. Das ist politisch schwierig durchzukriegen«, erläuterte Honsel und versprach, die Anregungen des Gewerbevereins in die kommenden Haushaltsverhandlungen einfließen zu lassen.

Wichtig ist ein Miteinander

Martin Wlecke übte auch Kritik an der »offensichtlichen Zunahme von Desinteresse und Gleichgültigkeit der Wirtschaftsbetriebe und Gewerbetreibenden im Rahdener Land an einer Zusammenarbeit«. Selbstverständlich sei die Innenstadt das Aushängeschild, aber nur ein gutes gemeinsames Auftreten und Werben aller Geschäfte in ganz Rahden bürge für den Erhalt und die Attraktivität des Standorts, betonte der Vorsitzende. Gemeint seien vor allem auch Betriebe, die sich als Filialisten nicht an Arbeit und Finanzierung der Gemeinschaftsprojekte beteiligten, aber trotzdem ihren Nutzen daraus zögen.