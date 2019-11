Von Anja Schubert

Rahden (WB). Der vor dem neuen Domizil der Löschgruppe Varl-Sielhorst in Kleinendorf aufgereihte Fuhrpark an Feuerwehrfahrzeugen zeugt von einer modernen gut ausgerüsteten Wehr. Mit der offiziellen Übergabe eines neuen Tanklöschfahrzeuges am Samstagabend konnte ein weiterer Wagen übergeben werden.

Rahdens Wehrführer Mark Ruhnau begrüßte die vielen Gäste, darunter Einsatzkräfte der Löschgruppen und -züge der Stadtwehr, der benachbarten Stemweder Wehr sowie Vertreter aus Rat und Verwaltung. Auch der PS-starke »Hauptdarsteller«, traditionell mit Girlande geschmückt, hatte seinen Platz in der geschmückten Halle gefunden.

Schlüsselübergabe

»Ein Onkel, der Gutes mitbringt, ist immer besser als eine Tante, die bloß Klavier spielt«, sagte Bürgermeister Dr. Bert Honsel mit den Worten Wilhelm Buschs, als er den Schlüssel für den »Alleskönner« an Wehrführer Ruhnau übergab, der ihn umgehend an Löschgruppenführer Thorsten Hodde weiterreichte. Honsel sprach zudem der gesamten Stadtwehr seinen Dank für ihren unermüdlichen, selbstlosen Einsatz aus, und machte deutlich, dass die Einsatzkräfte trotz modernster Ausrüstung und Schutzkleidung so manches Mal ihr eigenes Leben für die Rettung anderer riskierten. »Sie sind die, die reinrennen, wenn alle rauslaufen, die bei Brandeinsätzen buchstäblich durchs Feuer gehen. Eine bessere Motivationswerbung als solch einen modernen Fuhrpark kann es kaum geben«, hoffte er auf weitere personelle Verstärkung.

Das TLF 3000

Das Tanklöschfahrzeug, ein TLF 3000, ist ausgerüstet mit einem 3000 Liter-Wassertank, Lichtmast sowie umfangreicher Beleuchtung und weiterer bedarfsorientierter Zusatzausstattung. Dieses TLF hätten wir dieses Jahr bereits einige Male gut gebrauchen können«, unterstrich Ruhnau mit Blick auf die zahlreichen Flächenbrände. »Die Hydranten waren meist weiter entfernt. Da ist solch ein wasserführendes Fahrzeug hilfreich.« Auch für andere Brandeinsätze gelte: »Gerade die ersten Minuten sind entscheidend, wenn es heißt: retten, was noch möglich ist.«

Die Kosten

»310.000 Euro waren für die Anschaffung veranschlagt, etwa 270.000 Euro hat das Fahrzeug gekostet«, berichtete Rahdens Stadtoberhaupt. »Die Einsparungen geben wir gerne an anderer Stelle für sinnvolles Equipment wieder aus«, sagte Wehrführer Ruhnau schmunzelnd. Geplant seien noch Gerätewagen und Mannschaftstransportwagen. Vor zwei Wochen habe man zudem einen Wechsellader in Empfang genommen. Ein Gerätewagen Logistik werde im November noch folgen. »Beide Autos sind bei uns ›zwischenstationierte‹ Fahrzeuge des Katastrophenschutzes, die der Kreis Minden-Lübbecke vom Land zugewiesen bekommen hat und die im neuen Feuerwehrtechnischen Zentrum in Hille untergebracht werden sollen. Das muss jedoch erst noch gebaut werden.« »Nur mit gutem Werkzeug können wir unseren Auftrag erledigen«, richtete Thorsten Hodde seinen Dank an die Stadtverwaltung.

Glückwünsche

Glückwünsche überbrachten zudem Carsten Kunter für Wehrführung, Jugendfeuerwehr und die gesamte Stadtwehr sowie Varls Ortsvorsteherin Anette Streich und ihr Sielhorster Pendant Wilhelm Kopmann, die auch im Namen der Dorfgemeinschaften der beiden Ortschaften gratulierten. Zu guter letzt durfte sich Hodde über ein Präsent von Marcus Barwig vom Fahrzeug-Hersteller Magirus freuen, dass die geheimen Wünschen der Stadtwehr offenbarte: ein Spielzeug-Drehleiterfahrzeug. »Noch ist es Zukunftsmusik, aber ganz abwegig ist solch eine Anschaffung auf längere Sicht nicht«, antwortete Bürgermeister Honsel auf Nachfrage. Denn auch in Rahden gebe es – wenn auch nur wenige – Gebäude, die eine solche Anschaffung aus baulichen Gründen rechtfertigen würden. »Es ist kein Geheimnis, dass solch ein Fahrzeug seit längerem in unseren Hinterköpfen grassiert.« Nach dem offiziellen Teil feierten die Kameraden und ihre Gäste.