Rahden (WB). Zwei stark beschädigte Autos sind die Folge eines Unfalls am Samstagmittag auf der Kreuzung Osnabrücker Straße (L 770) und Alte Waldstraße in der Altgemeinde Espelkamp. Der Verursacher flüchtete nach Angaben der Polizei zunächst. Im Rahmen der Ermittlungen konnten das beschädigte Auto sowie der Fahrer aufgespürt werden. Hierbei bemerkten die Einsatzkräfte, dass der Espelkamper alkoholisiert war. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgenommen und der Führerschein sichergestellt.

Betrunken am Steuer

Aufgrund der Spuren sowie Zeugenaussagen konnte folgender Unfallhergang ermittelt werden. Ewa um 12.25 Uhr stand ein Bad Oeynhausener (60) mit seinem Viano auf der L 770 an der Rotlicht zeigenden Ampel. Als er Grün bekam, setze er seine Fahrt in Richtung Petershagen fort. In dem Moment fuhr ein Mercedesfahrer (39) entlang der Alte Waldstraße in Fahrtrichtung Espelkamp in die Kreuzung ein und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Hierbei wurde der Viano derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der 39-Jährige setzte seine Fahrt fort. Aufgrund der guten Zeugenaussagen konnte das Fahrzeug sowie später auch der Fahrer ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro taxiert. Das hat die Pressestelle der Polizei Minden-Lübbecke mitgeteilt.