Rahden (WB/ko). Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag in Kleinendorf gekommen. Dabei wurde ein Autofahrer schwer, aber nach Polizeiangaben nicht lebensgefährlich, verletzt. Der 42-Jährige aus Mühlheim an der Ruhr, der alleine unterwegs war, wurde in seinem Toyota Yaris eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät aus dem Kleinwagen befreit werden. Die Löschzüge Rahden und Preußisch Ströhen waren mit 30 Rettungskräften und drei Fahrzeugen am Unfallort im Einsatz.