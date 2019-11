Für interessierte Viertklässler, die über einen Wechsel von der Grundschule an das Gymnasium nachdenken, gibt es Angebote zum Ausprobieren – nach dem Motto »Maak mit!«. Zehntklässler, die auf das Gymnasium wechseln möchten, können eine individuelle Laufbahnberatung erhalten und im Gespräch mit Oberstufenschülern und -schülerinnen wertvolle Tipps für den Übergang an diese Bildungseinrichtung sammeln.

In der Aula heißt es »Bühne frei!« für Kreatives, Sportliches, Erstaunliches und Musikalisches. Und natürlich stehen Infostände bereit, an denen das bunte und vielseitige Schulleben präsentiert wird und die Fragen interessierter Gäste beantwortet werden. »Man kann mit oder ohne Führung die Schule erkunden und sich zwischendurch bei Kaffee und Kuchen stärken. Auch für eine liebevolle Kinderbetreuung von jüngeren Geschwistern ist gesorgt«, heißt es in der Ankündigung für diese Veranstaltung.

Genauere Informationen zum zeitlichen Ablauf und zu den Angeboten in der Schule finden Eltern und Schüler ab kommenden Samstag, 23. November, auch im Internet unter: