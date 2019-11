Posaunen erklingen

Drei Tage Spaß, Unterhaltung, kulinarische Genüsse, stimmungsvolle Momente, nette Begegnungen und Zeit zum Innehalten verspricht die Veranstaltung. Die Organisatoren haben alles getan, damit die Besucher die »Dezemberträume« genießen können. Die Arbeitsgemeinschaft »Dezemberträume« im Gewerbebund Rahden hat das musikalische Programm ausgewogen gestaltet. Es bietet von Gesang, Weihnachtsmusik, Schlager bis Drehorgelmusik und unterschiedlichen Gruppen und Solisten Klänge für jede Generation. Traditionell eröffnet der Posaunenchor Rahden die Veranstaltung am Freitag und intoniert weihnachtliche Lieder (von 18 bis 18.30 Uhr).

Weihnachtsmann kommt

Für leuchtende Kinderaugen wird am Freitagabend nach dem Auftritt des Weihnachtsmanns um 17 Uhr sicherlich auch der traditionelle Fackelzug ab 19 Uhr sorgen. Mit dabei: Der Steller Spielmannszug, der mit der Jugendfeuerwehr Rahden und den Hütten-Bewirtern die Jüngsten auf dem Weg durch die Innenstadt begleitet. Alle Rahdener sowie ihre Freunde und Bekannte sind eingeladen, sich an diesem Zug zu beteiligen. Erstes musikalisches Highlight ist am Freitag um 20 Uhr der Auftritt von Lea Bohnhorst. An ihrem Klavier schlägt sie die romantischen Töne an. Sie spielt Stücke, die ins Ohr gehen und das Herz berühren.

Bruno mit der Drehorgel

Am Samstag geht es künstlerisch-musikalisch weiter. Seine traditionelle Drehorgel bringt Bruno zum Klingen. Diese Musik schafft ab 15 Uhr eine ganz besondere Atmosphäre. Auch Gundi macht mit ihren bunten Luftballons den Kindern wieder eine Freude. Die Jüngsten stehen im Mittelpunkt bei den Familien-Rock’n’Rollern von »Krawallo«. Zusammen mit der Kita »Die wilde 13« haben sie ein Programm vorbereitet. Die vielseitige Band verfügt über eine große Bandbreite, um Kinder, aber auch Erwachsene zu unterhalten.

Mit viel Musik

Um 18.30 Uhr tritt Smooth & Groovy »Light« auf. Das sind drei Mitglieder der großen Soulband gleichen Namens. In dieser Akustikformation spielen Christian und Michael Streich mit Georgia Gavriilidou sowohl besinnliche Songs als auch bekannte Popklassiker. Markenzeichen der drei sind die ausdrucksstarken Stimmen von Christian (außerdem Gitarre) und Georgia, abgerundet durch die Keyboards von Michael.

Direkt folgen um 20 Uhr Jens Kosmiky und Melanie Linnenschmidt. Hier können die Gäste des Weihnachtsmarktes Songs aus dem Sampler »Weihnachtszauber« erwarten. Zu hören sein werden Lieder, die zum Mitsingen und Schunkeln einladen. Mit Tempo geht es in den Advent: Bei der ersten Performance am Sonntag ab 14 Uhr will der Freestyle Dance Clubs (FDC) den Gästen einheizen. Ein weiteres Highlight ist um 14.45 Uhr ist der Auftritt der »Vorlese-Oma«. Renate Digel, die regelmäßig in der Kita »Löwenzahn« liest, hat auf der Bühne spannende und unterhaltsame Geschichten dabei. Ab 16 Uhr spielen die »b-flat x-mas-sessions« Lieder, die weihnachtliche Stimmung verbreiten.

Höhepunkt an allen drei Tagen: der Besuch des Weihnachtsmannes. Er hat seinen Auftritt an jedem »Dezemberträume-Tag« um 17 Uhr vor der Bühne und bringt schöne Geschenke mit.

Der Wunschbaum

Ein weiterer Höhepunkt ist der »Wunschbaum«: Hier können Herzenswünsche erfüllt werden. Wünsche, die kein oder nur wenig Geld kosten. Der Baum ist mit Sternen geschmückt, auf der einen Seite steht ein Wunsch, auf der anderen Seite eine schöne Erinnerung an Weihnachten früher. Die Wünsche und Erinnerungen haben Bewohner aus einem Seniorenheim in Rahden geäußert und ebenfalls Kinder aus einem Kindergarten sich etwas gewünscht. Besucher, die etwas erfüllen möchten, sprechen Sandra Koch von der Weihnachtsmarkt AG an.

Nach drei Tagen »Dezemberträumen« lädt bis zum Fest der kleine Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz zum Verweilen ein.

Ein Highlight der Vorweihnachtszeit ist wiederum das schon traditionelle Schneeballrennen. Am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, rollen die kleinen weißen Kugeln. In allen bekannten Geschäften in Rahden können die »Schneebälle« erworben werden. Zu gewinnen sind attraktive Preise.