Der gesamte Aschebereich auf dem Sportplatz »Am Brullfeld« in Rahden soll saniert werden. Foto: Michael Nichau

Von Elke Bösch

Rahden (WB). Über die Sanierung der Sportplatzanlage »Am Brullfeld« will der Ausschuss für Jugend, Schule und Sport der Stadt Rahden in seiner Sitzung am Mittwoch, 27. November, beraten. Die Verwaltung schlägt vor, dass der Rat beschließt, Laufbahnen, Sprung- und Wurfanlagen mit einem Kunststoffbelag zu versehen – vorbehaltlich allerdings der Zusage für eine Förderung aus dem Topf »Strukturentwicklung im ländlichen Raum«. Die erforderlichen Mittel sollen im Haushaltsplan 2020 eingestellt werden.