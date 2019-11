Von Charlotte Peitsmeier

Rahden (WB). Rahden soll künftig eine Stadt sein, in der man sicher und gerne in Bewegung ist – in der aber zeitgleich auch Raum ist, sich zu begegnen und zu verweilen. Das Besondere dabei: Das Konzept dazu wurde ganz wesentlich von den Bürgern mitgestaltet.

Im Rahmen des »Fußverkehrs-Checks NRW« haben die Rahdener in den vergangenen Wochen bei zwei Begehungen auf Knackpunkte für Fußgänger in der Innenstadt und am Schulzentrum hingewiesen und gemeinsam mögliche Lösungsvorschläge erörtert. Inga Wolf, Raum- und Verkehrsplanerin vom Planungsbüro »Planersocietät« hat die Ideen in konkrete Handlungsfelder und Maßnahmen übersetzt und am Dienstag beim Abschlussworkshop des Fußverkehrs-Checks im Sitzungssaal des Rathauses vorgestellt.

Gesundheitszentrum

Einen wichtigen Aspekt bildete dabei die Sicherheit bei Querungen. Bezüglich der viel diskutierten Problemstelle am Gesundheitszentrum nannte Wolf eine Alternative zu der aufgrund von rechtlichen Einschränkungen nur bedingt möglichen Errichtung eines Zebrastreifens: »Durch vorgezogene Seitenräume in Feldstraße und Flachsstraße ließe sich der Sichtkontakt mit den übrigen Verkehrsteilnehmern verbessern, die Länge des zu überquerenden Straßenabschnittes verringern und so der Querungskomfort für den Fußgänger erheblich erhöhen.«

Am Schulzentrum

Wolf machte deutlich, dass an manchen Stellen schon kleine Kniffe helfen können, Situationen für Fußgänger zu verbessern. In der Straße »Am Klosterkamp« direkt am Schulzentrum etwa, ließen sich fehlende Gehwege dadurch kompensieren, dass man Autofahrer durch leuchtende Fußabdruck-Markierungen am Boden auf Fußgänger aufmerksam macht.

Weitaus aufwendiger und kostspieliger ist die Erneuerung einer gesamten Straßenachse. Eine solche hat Wolf für den Bereich der Wehme vorgestellt, dessen Umgestaltung derzeit bereits in Planung ist. Eine leicht verschränkte Führung der Wehme könnte nach Auffassung der Expertin dafür sorgen, dass Unsicherheiten, die an einer der wichtigsten Schulwegachsen durch fünf aufeinander treffende Kreuzungsarme entstehen, entzerrt werden. Daneben könnte die Wehme künftig eine Lichtachse aus Leuchtelementen bilden, die dem Fußgänger vor allem in der dunklen Jahreszeit den Weg zum Kirchplatz als Herzstück der Innenstadt weist. Im Sommer soll ein attraktiver Park entstehen. Picknicktische wie in Lissabon, Stühle, auf denen man die Sonne genießen kann, nach dem Vorbild von Antwerpen oder Spielelemente im Boden, wie in Passau: »Um für Fußgänger attraktiv zu sein, muss eine Stadt Raum für Begegnung schaffen«, ist sich Inga Wolf sicher.

Konzept kommt an

Das Konzept der Raum- und Verkehrsplanerin stieß am Dienstag bei Kommunalpolitikern, Vertretern der Verwaltung und Bürgern gleichermaßen auf viel Anklang, wobei zu einzelnen Punkten lebhaft diskutiert wurde. Es zeigte sich, wie wichtig es ist, die Verbesserungsvorschläge mit verschiedenen Interessengruppen zu erörtern. Während beispielsweise für Rollstuhlfahrer Bürgersteigkanten hinderlich sind, konnten zwei sehbehinderte Teilnehmerinnen des Workshops berichten, dass sie die Kanten zur Orientierung mit dem Blindenstock unbedingt benötigen. »Eine Lösung, die beide Parteien berücksichtigen würde, könnte in der Schaffung von Schrägbordsteinen liegen«, schlug Wolf vor.

Diese und zahlreiche weitere kleine und große Maßnahmen wird die Raum- und Verkehrsplanerin nun in einem umfassenden Bericht aufnehmen, der der Stadt im Frühjahr 2020 vorgelegt wird. Damit endet der »Fußverkehrs-Check«, der vom »Zukunftsnetz Mobilität NRW« unter Betreuung von Ann-Kathrin Koch in Rahden kostenfrei durchgeführt wurde. Das Zukunftsnetzwerk wird die Stadt auch darüber hinaus unterstützend mit Aktionen begleiten, wie Koch versicherte: »Ein mögliches Thema, das dann noch intensiver angegangen werden kann, ist die Schulwegmobilität.«

Abschlussbericht

Bei dem Abschlussbericht handelt es sich um Empfehlungen, die für die Stadt nicht verbindlich sind. Bauamtsleiter Dieter Drunagel versprach aber, dass alle Anregungen seitens der Politik Berücksichtigung finden werden. Er war von der Durchführung des Projekts begeistert: »Für uns ist der Fußverkehrs-Check eine Steilvorlage, da wir uns in Bezug auf die Innenstadt in der Förderung befinden. Nach Vorlegung des Berichtes kann nahtlos mit der Umsetzung im Rahmen des Verkehrskonzeptes Innenstadt begonnen werden.« Auch Inga Wolf bescheinigte den Rahdenern eine tolle Ausgangssituation: »Es ist selten, dass wir in eine Stadt kommen, in der die Motivation so groß ist und zeitgleich auch die Mittel zur Verfügung stehen, die Ideen umzusetzen.« So verblieben am Ende des Workshops die Beteiligten mit dem guten Gefühl, dass sich etwas bewegt in Rahden . . .