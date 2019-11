Ströhen (WB). »Die besten Meisterschaften seit Jahren.« Dieses besondere Lob hat man nicht nur von vielen Teilnehmern, sondern auch von oberster Stelle, dem Präsidenten des Verbandes Deutscher Schlittenhundesport Vereine (VDSV), Michael Landau, gehört. Nach zehn Jahren Norddeutsche Meisterschaft der Schlittenhunde richtete der Schlittenhunde Sportverein Südoldenburg (SSV) jetzt erstmalig die Deutschen Meisterschaften »off snow« im Tierpark Ströhen aus. Bei dieser Veranstaltung traten Sportler und Hunde in verschiedenen Klassen gegeneinander an.

Neben Läufern, Scootern und Bikern gab es auch die großen Gespanne, die, insbesondere für die Besucher, ein besonderes Highlight waren. Mit mehr als 300 Teilnehmern war das Starterfeld in diesem Jahr außerordentlich groß, was laut den Organisatoren vor allem darauf zurückzuführen sei, dass sich bereits in den vergangenen Jahren der Standort Ströhen zu einem international renommierten Austragungsort für diese spektakuläre Sportart etabliert habe. »Das besondere Flair des Tierparks Ströhen, das außergewöhnlich gute Catering und die hervorragende Organisation des SSV lassen viele Sportler immer wieder gerne in den kleinen Niedersächsischen Ort kommen«, heißt es vom Tierpark.

Auch das Wetter spielte mit und es gab zeitweise sogar überfrorenen Boden, der besonders schnelle Zeiten der teilnehmen Teams zugelassen hat. Die Strecke führte über 5,2 Kilometer durch den Wald, angrenzende Weiden und vorbei an einigen Tieren. Hierbei konnten die Zuschauer hautnah die besondere Atmosphäre dieser Sportart erleben und man spürte, wie motiviert alle Teilnehmer, vor allem auch ihre tierischen Sportpartner, an den Start gingen.

Es blieb spannend bis zuletzt und zur großen Freude des austragenden Vereines kommt die neue Deutsche Meisterin aus den eigenen Reihen. Die Klasse der großen Gespanne sicherte sich Mirjam Seidlmeyerrose, die Vorsitzende des SSV, was zu Jubelstürmen führte und eine verdiente Belohnung für die Arbeitsstunden war. Mirjam Seidlmeyerrose fuhr an beiden Tagen ein überragendes Rennen und stellte damit die Konkurrenz in den Schatten.

Am Ende eines langen Wochenendes bedanke sich Michael Landau im Namen aller Athleten und führte aus, dass er zwar das erste, aber sicher nicht das letzte Mal nach Ströhen gekommen sei. Er gratulierte ebenso wie Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye allen Beteiligten »zu dieser hervorragenden Veranstaltung«.