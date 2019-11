Der Anstieg heißt nicht zwangsläufig, dass es mehr Gewalt im Kreis gibt, erklärt der Opferschutzbeauftragte der Polizei NRW, Michael Wehrmann, aber es werden mehr Fälle zur Anzeige gebracht. »Und das ist gut so«, finden Rahdens Bürgermeister Dr. Bert Honsel und Gleichstellungsbeauftragte Heike Krüger. Deshalb beteiligt sich Rahden heute an der Fahnenaktion der Menschenrechtsorganisation »Terre des Femmes« zum Internationalen Gedenktag »Nein zu Gewalt an Frauen«. Eine Woche wehen die blauen Fahnen am Rathaus und im Schulzentrum.

»An die Polizei oder Beratungsstellen wenden«

Guido Wiehebrink, Bezirksbeamter der Polizei in Rahden, ermutigt betroffene Bürgerinnen, sich an Beratungsstellen, an die Gleichstellungsstelle der Stadt oder direkt an die Polizei zu wenden.

Auf eine besondere Aktion weisen die Gleichstellungsbeauftragten im Mühlenkreis hin: Insgesamt 126.000 Brötchentüten werden über die Bäckereien verteilt, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Auch Rahdener Bäckereien machen mit. Auf den Brötchentüten stehen statistische Daten und wichtige Kontakte zu Hilfsorganisationen und Notrufnummern. Hier finden betroffene Frauen sowie deren Angehörige, Freundinnen und Freunde sowie auch Fachkräfte Hilfe.

Unter der Nummer 08000/116 016 werden Betroffene 365 Tage im Jahr rund um die Uhr anonym und kostenfrei unterstützt.