Rahden (WB). Die Mindener »Stichlinge« präsentieren ihr neues Kabarettprogramm »Loch an Loch und hält doch« in Kleinendorf – und zwar am Freitag, 27. März, nächsten Jahres.

Absurditäten

Auch 2020 sind die politischen und gesellschaftlichen Schlag- und Schlupflöcher Thema des aktuellen Programms der Mindener »Stichlinge«. »Unter dem Motto ›Loch an Loch und hält doch‹ werden die Akteure um ihren Regisseur und Leiter Birger Hausmann wieder die Absurditäten dieser Welt aufspießen, um sie einmal durchgedreht ihrem Publikum zu servieren«, heißt es in der Ankündigung für die Veranstaltung.

Die Zuschauer dürfen sich also am 27. März ab 20 Uhr im Festsaal des Gasthauses »Am Museumshof«, wieder auf jede Menge bissiger Gedanken- und Rollenspiele der Mindener Amateurkabarettisten freuen.

Fass ohne Boden

»Wo man hinschaut Löcher über Löcher, die gestopft werden wollen, es sei denn sie befinden sich im Käse, in einer Designer- Jeans oder auf einem Golfplatz. Da sind Haushaltslöcher wie ein Fass ohne Boden. Und selbst eine Mietbremse macht vor Wohnlöchern nicht halt. Wie kann man altbewährte Volksparteien aus ihren Mauselöchern holen? Oder den Lochfraß in den Gehirnen der Manager in Industrie und Wirtschaft aufhalten?«, diese Fragen wollen die »Stichlinge« ihren Zuschauern beantworten.

Sparstrumpf

Der FIFA-Moloch glänze mit grenzenlosem Erfindungsreichtum, wenn es darum gehe, die Kassen zu füllen. Kleinanleger hingegen könnten sich bei Strafzinsen das Sparbuch sparen. »Da kann man froh sein, wenn der gute alte Sparstrumpf kein Loch hat«, meinen die »Stichlinge«.

»Die Kabarettisten fragen sich darüber hinaus, wie man die Zerstörung der Erde aufhalten kann, bevor sie vom Ozonloch verschluckt wird. Etwa mit der nicht zweckgebundenen Umweltsteuer, die reichlich Schlupflöcher bietet? Wer will da eigentlich noch bei den vielen Löchern auf dem letzten Loch pfeifen«, heißt es in der Presseerklärung.

Akteure

Neben den bewährten Akteuren Kirsten Gerlhof, Annika Hus und Frank Oesterwinter, stehen neu auf der Stichlingsbühne: Claudia Brase, Mario Hancke und Martin Janke. Für den guten Ton sorgt weiterhin Stephan Winkelhake.

Vorverkauf läuft

Für die Vorstellung im Gasthaus »Am Museumshof« an der Lemförder Straße 43 hat der Vorverkauf bereits begonnen. Tickets gibt es in der Fontane-Apotheke, Steinstraße 7 in Rahden, Telefon 05771/4705, sowie im Gasthaus »Am Museumshof«, Telefon 05771/ 9769891.