Von Michael Nichau

Rahden (WB). „Sind wir hier eigentlich der Friedhofsausschuss oder der Haupt- und Finanzausschuss?“, entrüstete sich Hans-Eckhard Meyer (FDP) in der Sitzung am Donnerstag. Denn: Weit gingen die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss aller anderen Fraktionen ins Detail, als es um die Frage der Umgestaltung und Anpassung der städtischen Friedhöfe an die Bedürfnisse der Neuzeit ging.