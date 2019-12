Rahden (WB). Ein angetrunkener 25-jähriger Mann hat am späten Montagabend in der Professor-Langhorst-Straße in Rahden eine 19-jährige Radfahrerin angegriffen. Dabei trat er mit dem Fuß gegen die Frau sowie gegen ihr Rad, wodurch die 19-Jährige stürzte. Zuvor hatte der Randalierer zudem in der Straße mehrere Mülltonnen umgeworfen. Um sich vor weiteren Attacken des Mannes zu schützen, flüchtete die Jugendliche und brachte sich in einer Spielothek in Sicherheit. Das Opfer erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen.