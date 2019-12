Rahden (WB/bös). Zumindest Ältere werden sich noch daran erinnern – an die Schnippelbohnenzeit, wenn Eltern und Großeltern nach der Ernte die Tontöpfe für das leckere Gemüse rausholten. Und wer solche Bohnen noch einmal genießen möchte, der kann das am Samstag, 14. Dezember, im Haus Bohne in Rahden. Denn dorthin laden der Verein „Gemütlichkeit“ aus Alt-Espelkamp und der „Dorfschlachter“ zum Schnippelbohnenessen ein. Und das deftige Gericht stammt aus eigener Herstellung. Beginn ist um 18 Uhr. Willkommen zu dieser Veranstaltung sind natürlich die Mitglieder der „Gemütlichkeit“ und Freunde, aber auch alle, die Lust auf Schnippelbohnen haben.

2018 Plan geschmiedet

Entstanden ist der Gedanke für diese Aktion vor zwei Jahren auf einer Familienfeier. Dort wurde der Plan geschmiedet, Schnippelbohnen zu legen, zu ernten und zu verzehren. „Wir haben das erstmals in 2018 umgesetzt und konnten zur Premiere gleich 82 Personen im Haus Bohne begrüßen“, berichtet Ralph Peter, ein Sprecher des Vereins. „Alles, was an diesem Tag auf den Tisch kam, wurde in Eigenregie verarbeitet. Das gilt für die Bohnen, die Kartoffeln und auch die Fleischbeilagen.“ Alles sei auf dem Hof Beckmann am Alten Postweg produziert und geerntet worden. „Selbst ein Schwein wurde dort einzig für das Schnippelbohnen-Essen großgezogen.“ Der Dorfschlachter habe alle Fleischprodukte wie Rauchenden, Kassler, Bauchspeck, Öhrchen, Pfötchen und Backen fachmännisch zubereitet, erzählt Peper.

Gelegt, geerntet, geschnippelt

In diesem Jahr wird das ganze Verfahren wieder genauso ablaufen. Die Zutaten wurden wieder auf Beckmanns Hof produziert. Der Vorstand der Gemütlichkeit legte – unterstützt vom Ortsvorsteher der Altgemeinde, Wilfried Windhorst, am 18. Mai die Bohnen und hegte und pflegte die Pflanzen bis zum August. „Die Arbeitseinsätze wurde immer zu recht kurzweiligen Ereignissen. Der Spaß kam dabei niemals zu kurz“, erinnert sich Ralph Peper gern an diese Zeit.

„Ab August ging dann die Ernte los und wir konnten mit Hilfe von vielen Freiwilligen 60 Kilogramm Schnippelbohnen in drei Tontöpfen einstampfen. Auf die Qualität der Bohnen sind wir schon sehr gespannt und hoffen, dass viele an unserem Essen am Samstag bei Bohne teilnehmen.

Anmeldung möglich

Anmeldungen sind möglich über die Handynummern 0171/ 5143229 (Schwarze) 0171/4533824 (Peper) oder 0175/4119509 (Winkelmann).