Rahden (WB). Bereits zum neunten Mal feiert die Weher Dorfgemeinschaft Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz. Am vierten Advent, Sonntag, 22. Dezember, werden Hütten und Zelte neben dem festlichen Baum aufgestellt und alle sind eingeladen, die weihnachtliche Stimmung zu genießen. Die Eröffnung durch das Weihnachtsmarkt-Team und Ortsvorsteher Heinz Grundmann soll um 14.30 Uhr erfolgen. Etwa um 15.30 Uhr unterhalten die Kinder vom DRK-Kindergarten „Zwergenhaus“ die Besucher.

Vorführung der Tanzgruppen

Es folgen die Tanzgruppen „Move Age“ und Freestyle Dance Club unter der Leitung von Steffi Hiller. Angekündigt hat sich auch der Weihnachtsmann. Das Programm wird abgerundet durch die Linedance- Gruppe des TuS Wehe.

Als musikalischer Höhepunkt wird Lea mit Band für besinnliche Stimmung sorgen. Es gibt Adams beliebte Feuerzangenbowle und viele weitere Getränkeangebote. „Wir freuen uns, dass jedes Jahr so viele Bürger an der Gestaltung beteiligt sind“, sagt Weihnachtsmarktleiter Friedrich Strümpler. „Der Angelverein bietet Flammlachs, Feinkost Hofmann grillt und es gibt noch vieles mehr. Jeder ist also eingeladen, vorbei zu kommen und sich selbst ein Bild zu machen.“