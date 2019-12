Von Elke Bösch

Rahden (WB). Erneut steht das Thema „Umsetzung von Maßnahmen aus dem Förderprogramm ‚Dorferneuerung‘ auf der Tagesordnung einer Ratssitzung. Am Donnerstag, 19. Dezember, geht es dieses Mal um die „Aufwertung des Skateplatzes am Schulzentrum Rahden.“ Die Verwaltung schlägt vor, dass der Rat beschließt, die Umsetzung des Projektes abzuändern. Und zwar soll jetzt an den Skateplatz ein Pumptrack gebaut werden. Bedingung für die Errichtung ist aus Sicht des Bauamtes allerdings die Einhaltung des vorgesehenen Kostenrahmens.