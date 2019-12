Rahden (WB/bös). Der Verwaltungsrat der Mühlenkreiskliniken (MKK) hat in seiner aktuellen Sitzung die Übertragung der Leitungsverantwortung des Krankenhausstandorts Rahden (70 Betten) an das Johannes Wesling Klinikum Minden (910 Betten) bestätigt. Bereits im Februar hatte das Gremium dazu einen Grundsatzbeschluss gefasst. Nachdem nun der Feststellungsbescheid des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vorliegt, konnte der endgültige Beschluss gefasst werden. Die Änderung tritt zum 1. Februar 2020 in Kraft.