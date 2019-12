Rahden (weh). In 2019 musste die Löschgruppe Tonnenheide zu 31 Einsätzen (Vorjahr 39) ausrücken. Diese Zahl wurde während des Jahresschlussdienstes genannt. Auffällig waren die große Anzahl an umgestürzten Bäumen im Juni sowie einige Flächenbrände im Juli.

Im Gedächtnis blieben aber auch der Fahrzeug-/Waldbrand in der Brandheide (gestohlener Transporter), sowie der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens, bei dem eine Scheune mit etwa 1.000 Strohballen zu löschen war.

Außerdem wurden 23 Sonderdienste geleistet. Dazu zählten die Pflege aller im Ort befindlicher Hydranten, die Übernahme der Bereitschaft für die Rettungsschere, die Begleitung der Umzüge der Kita Flohkiste, beim Schützenfest, Dienste beim Kinderfest, beim Hoffest von Spargelhof Winkelmann, bei der Aktion Saubere Landschaft sowie die Unterstützung beim Aufstellen des Weihnachtsbaums am Dorfplatz.

36 aktive Kameraden

Zum Jahresschlussdienst hieß Löschgruppenführer Christian Benker auch Carsten Kunter, den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Rahden, sowie Ortsvorsteher Christian Krüger willkommen. Andre Kolkhorst gab bekannt, dass der Löschgruppe derzeit 36 aktive Kameraden sowie 2 Kameraden (aus anderen Löschgruppen) der Tagesbereitschaft angehören. Der Ehrenabteilung besteht aus acht Kameraden. Der Förderverein hat 104 Mitglieder.

Die Aus- und Weiterbildung der Tonnenheider Feuerwehrleute wurde 2019 konsequent fortgesetzt. Carsten Kunter überreichte Teilnahmebescheinigungen für folgende Lehrgänge: „Truppmann Teil 2“: Pascal Eilers und Patrick Möller. „Sprechfunker“: Patrick Möller, Jan Nordhorn und Yannic Schröder. „Atemschutzgeräteträger“: Patrick Möller, Jan Nordhorn, Yannic Schröder und Pascal Eilers. „Gerätewart“: Philipp Döding„Absturzsicherung“: Patrick Möller. „Truppführer“: Alexander Krüger, Stephan Krüger, Lennart Rehling, und Felix Schwarze. „Ausbilder in der Feuerwehr“ Dennis Bohnhorst.

Ehrenabzeichen in Gold mit Goldkranz

Für die Teilnahme am Leistungsnachweis in Hille wurden ausgezeichnet: Leistungsabzeichen in Silber für 3. Teilnahme: Jan Nordhorn. Leistungsabzeichen in Gold für 5. Teilnahme: Lennart Rehling. Leistungsabzeichen der Sonderstufe in Gold auf blauem Grund für 10. Teilnahme: Philipp Döding.

Zum Oberfeuerwehrmann wurden Patrick Möller, Jan Nordhorn und Yannic Schröder befördert. Christian Benker ehrte Yannic Schröder für die höchste Dienstbeteiligung. Für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Karl-Heinz Jäger geehrt. Von 1991 bis 1993 hatte er die Funktion des stellvertretenden Löschgruppenführers übernommen. 1994 erhielt er das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber und 2004 das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold. Im Juni 2010 wechselte Karl-Heinz Jäger nach 41 Jahren aktiven Dienstes in die Ehrenabteilung. Carsten Kunter überreichte ihm das Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Gold mit Goldkranz.

Die Kassenprüfer Stephan Krüger und Felix Schwarze bestätigten den Kassierern Horst Döding und Dennis Bohnhorst eine ordnungsgemäße Führung der Unterlagen. Stephan Krüger schied nach zweimaliger Kassenprüfung aus und als Nachfolger wurde Lennart Rehling gewählt. Den Festausschuss verließ Achim Lintelmann nach dreijähriger Tätigkeit Als Nachfolger wurde Stephan Krüger gewählt. Weiterhin dabei sind Yannic Schröder und Stefan Schmidt.