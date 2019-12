Von Dieter Wehbrink

Rahden (WB). Michael Windhorst, Sprecher der „Arbeitsgruppe Weihnachtsmarkt”, sowie 40 Akteure der Rahdener Jugendfeuerwehr und der Löschgruppe haben sich am Sonntag sehr über das Interesse am Schneeballrennen gefreut. Dicht gedrängt standen die Zuschauer in der Steinstraße an dem aufwendigen Aufbau, den die Feuerwehrkameraden für das „Wettrennen der Schneebälle“ installiert hatten. Mit einem Hubwagen der Firma Hanczuch wurden die Bälle in die Höhe transportiert und dort in einen Menschenrettungstunnel aus Kunststoff gekippt.