Der größte Flächenbrand im vergangenen Jahr ist in der Brandheide gewesen. Dort stand auch eine komplette Baumreihe in Flammen. Sie konnte mit Hilfe eines Lohnbetriebes gelöscht werden.

Familienfest

Im Juni wurde am Gerätehaus erstmalig ein Familienfest veranstaltet. Mit Hüpfburg, Spielmobil, Kaffee und Kuchen, abendlichem Grillbüffet und vielem mehr bedankte sich die Löschgruppe bei den Familien sowie bei den Mitgliedern des Fördervereins für die Unterstützung. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv, so dass das Familienfest einen festen Termin im Kalender der Löschgruppe bekommen wird.

Einsätze fordern

Einige Einsätze hätten die Löschgruppe und auch die gesamte Stadtwehr gefordert: Anfang Juni war es im gesamten Stadtgebiet sehr stürmisch und etliche umgefallen Bäume mussten beseitigt werden. Am 19. Juni wurde die Feuerwehr bei stürmischem Wetter zu einem Dachstuhlbrand an der Mindener Straße alarmiert. Zeitgleich fielen an der Mindener Straße und einigen Nebenstraßen wieder zahlreiche Bäume dem Sturm zum Opfer. „Durch geschickte Aufteilung der bereits ausgerückten Löschgruppen und -Züge konnten alle Einsatzstellen parallel abgearbeitet werden“, sagte Benker.

Viele Flächenbrände

Ende Juni bis Anfang August hielten zahlreiche Flächenbrände Löschgruppe und Stadtwehr in Atem. Für die Löschgruppe sei dabei der Einsatz am 25. Juli in der Brandheide der größte gewesen, bei dem etwa 13 Hektar Ackerfläche in Flammen standen. In dem Zusammenhang bedanke sich Benker ausdrücklich bei den ortsansässigen landwirtschaftlichen Betrieben und Lohnunternehmen, die die Löschgruppe in der Saison bei der Bekämpfung der Flächenbrände unterstützt hatten.

Extremere Ereignisse

Bei Betrachtung der vergangenen Jahre resümierte Benker, dass die Einsätze bezüglich der Sturmschäden und der Flächenbränden immer extremer würden. Daher müsse die Ausrüstung dahingehend angepasst und entsprechende Einsatztaktik geschult werden, um derartige Einsätze sicher abarbeiten zu können, sagte der Löschgruppenführer.

Gerätehaus geplant

Benker ging auch auf den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Tonnenheide ein. Bereits in 2018 sei im Rat der Beschluss gefallen, dass neu gebaut werden solle. In den vergangenen Monaten wurden in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Holste verschiedene Planungsvarianten erarbeitet und eine Variante favorisiert. In der Ratssitzung am kommenden Donnerstag werde dann hoffentlich beschlossen, dass so gebaut wird.

Bau wird erläutert

Dennis Bohnhorst erläuterte den Anwesenden den Plan der gewählten Variante. Christian Benker erklärte, er sei der Überzeugung, dass die Löschgruppe Tonnenheide mit dem geplanten Neubau einen attraktiven und zukunftssicheren Standort erhalte und hoffe, so auch weitere neue Kameradinnen und Kameraden für die Feuerwehr gewinnen zu können.

Für die bisherige Unterstützung bei der Planung und Gesprächen bedanke sich Christian Benker besonders bei Mark Ruhnau, Wilfried Bredebusch, Dennis Bohnhorst, Frank Hohmeier und Andreas Böse. Benker stellte fest, dass die Begleitung des Neubaus eine große Herausforderung in 2020 darstelle und er auf die Unterstützung aller Kameraden baue.